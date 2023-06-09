800 метров до катастрофы: что творит Армения на границе с Садараком?

Автор: Лейла Таривердиева

С азербайджанскими экоактивистами шутки плохи. Это в Армении, и не только в Армении, уже хорошо уяснили после многомесячной акции протеста на Лачинской дороге, завершившейся установкой на границе погранично-пропускного пункта. Поэтому сегодняшнее заявление неправительственных организаций Азербайджана экологической направленности должно заставить соседей вздрогнуть.

Экологические НПО выступили с протестом в связи со строительством в Армении в непосредственной близости от границ Нахчыванской Автономной Республики крупного металлургического комбината. Как сообщают армянские СМИ, строящееся американской компанией предприятие будет иметь площадь в 16 500 квадратных метров и располагаться в 800 метрах от азербайджанской границы. Комбинат будет заниматься переработкой черных металлов, а также производством угольников и труб. Расследование, проведенное армянскими СМИ, показывает, что компания, которая ведет строительство, была создана год назад. О том, кто среди армянских собственников чьим родственником является, значения не имеет и на это тратить времени не стоит. Компания и завод представляются армяно-американскими, и по другую сторону находится гражданин США индийского происхождения Бобби Сингх Канг. Неармянское ФИО американского гражданина не должно никого вводить в заблуждение. Особенно в свете обнаружившейся в последнее время удивительной близости интересов Армении и Индии.

Экологические НПО Азербайджана обратили внимание соответствующих мировых структур еще на один аспект проблемы, создаваемой на наших глазах армянской стороной. В заявлении отмечено, что Армения игнорирует Цели устойчивого развития ООН. Всего этих целей 17-ть. 3-я посвящена здоровью и благополучию, 6-я - чистой воде и санитарии, 12-я - ответственному потреблению и производству, 15-я - сохранению экосистем суши. В 2022 году, на 48-й сессии Совета ООН по правам человека Совет впервые признал, что чистая, здоровая и устойчивая окружающая среда это неотъемлемое право человека. Азербайджанские экоактивисты обратились также к правительству Соединенных Штатов Америки, чьим гражданином является Бобби Сингх Кан, и призвали американскую сторону не молчать, а отреагировать на нарушения международных норм и прав человека со стороны компании, выступающей под американским флагом.

Металлургическое производство это процесс, сопровождающийся большими объемами вредных отходов. Как в Армении умеют распоряжаться этими отходами, ни для кого не секрет. Существует серьезный риск сброса отходов в реку Араз, протекающую поблизости. Чем это закончится, думается, понятно каждому. Пострадает флора и фауна и самого водоема, и прилегающих территорий. Араз это река, питающая сразу несколько государств, эта водная артерия поддерживает жизнь целого региона.

Что и как строить на своей территории - это личное дело Армении. Однако когда подобный объект строится на границе с другим государством, личное дело становится общим. Это не цех по производству сахарной ваты, это металлургический комбинат. В таких случаях вступают в силу положения Конвенции Эспо 1991 года "Об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте", к которой присоединились Армения и Азербайджан. В этом документе все очень четко и ясно написано. Согласно Конвенции, Армения была обязана уведомить Азербайджан как затрагиваемую сторону о своих намерениях. Оценка воздействия на окружающую среду должна была проводиться совместно. Только в случае отказа азербайджанской стороны от участия в ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду), Армения, выждав положенный срок, могла сделать это в единоличном порядке на основе только национального законодательства.

Это не мы придумали, об этом говорится в статьях и пунктах документа, к которому присоединилась и Армения.

Никто к Азербайджану не обращался. Предприятие строится уже несколько месяцев, и только сегодня об этом начали трубить армянские СМИ. Менее чем в километре от границ НАР возводится крупный металлургический комбинат (предприятия такого типа являются объектом вышеуказанной Конвенции), а азербайджанскую сторону никто в известность не ставил. Между тем, согласно все той же Конвенции, учитывая трансграничный характер вопроса, две страны должны были совместно провести работу по ОВОС, оценочный документ должен был быть рассмотрен соответствующими структурами Азербайджана. Кроме того, так как предприятие фактически прилегает к нашей границе, должно было быть учтено и мнение проживающего поблизости азербайджанского населения.

Ничего из этого сделано не было.

Предприятие строится прямо на границе, в зангибасарском селе Араздяян. Согласно отчетам, которые были ранее подготовлены без участия азербайджанской стороны ООО Джи Ти Би стил и опубликованы Минэкологии Армении, на территории строительства отсутствует флора и фауна (а такое бывает?!), плодородный слой почвы, а поблизости нет исторических памятников и охраняемых природных зон. То есть от деятельности предприятия никто не пострадает, так как страдать просто некому. Такое ощущение, что речь идет о какой-то другой планете, потому что на Земле даже в пустыне имеется своя особая флора и фауна. Похоже, в Армении очень серьезно отнеслись к провозглашению страны Марсом-2024.

Кем быть - Луной, Марсом или чем-то еще, это выбор Армении. Доведение территории до такого состояния, что на ней нет ни растений, ни животных, - это тоже собственная проблема армян. Но не будем забывать, что всего через 800 шагов начинается Азербайджан. На территории граничащего с Араздяяном Садаракского района имеются прекрасные природные ландшафты с богатым растительным и животным миром, памятники истории и культуры. Поэтому в данном случае мы не можем считать планируемый Арменией экоцид ее внутренним делом.

К сожалению, у нас мало сомнений относительно того, что деятельность предприятия создаст серьезные проблемы. Об отношении армянской стороны к экологии, а особенно к экологическому благополучию соседних стран хорошо известно - Армению на все это наплевать. После 44-дневной войны азербайджанская сторона получила достаточно доказательств целенаправленного вредительства и уничтожения окружающей среды предприятиями Армении. Яркий тому пример - судьба небольшой речушки Охчучай, текущей из Западного Зангезура в Зангилан. Расположенный по ту сторону границы Зангезурский медно-молибденовый комбинат превратил реку в коллектор для сброса химических отходов и шлаков. Трансграничная Охчучай загрязнялась на территории Армении отходами гафанского и гаджаранского горнодобывающих производств. Промышленные сточные воды сбрасывались в реку не очищенными, хотя содержали опасные для здоровья человека вещества. Очистительные сооружения предприятия устарели, а управляющая германская компания раскошеливаться не спешила. На комбинате часты аварии. Последняя произошла в апреле этого года из-за отключения электроэнергии. Произошел сбой в работе обогатительной фабрики, в том числе регулируемого потока производственных вод по хвостопроводу. И такие аварии здесь не редкость.

Самое печальное, что большая часть Охчучай приходится на территорию Армении, и практически по всему маршруту в воды реки до сих пор сбрасываются промышленные и другие опасные отходы. Проведенные азербайджанскими специалистами после освобождения Зангилана исследования дали пугающие результаты. Выяснилось, что никеля во взятых пробах в 7 раз больше нормы, железа - в 4 раза и так далее. Примерно 70 процентов наземных водных ресурсов Азербайджана формируются в соседних странах, в том числе в Армении. Охчучай впадает во вторую по величине реку Южного Кавказа - Араз, являющуюся, в свою очередь, самым крупным притоком Куры. Таким образом, под угрозой армянского экологического террора окажется почти весь регион.

В Армении практически нет промышленности, и с новым металлургическим комбинатом там связывают большие надежды на прорыв. Порадуемся за соседей? Нет. В 800-ах метрах от азербайджанских границ закладываются основы очередной экологической катастрофы, очень большой для нашего маленького региона.