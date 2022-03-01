Тонкости экоцида: армяне пытаются обвинять Азербайджан в собственных преступлениях

Автор: Лейла Таривердиева

В Азербайджане с участием местных и международных консультантов продолжается расследование фактов экологического террора Армении против нашей страны. После 44-дневной войны были выявлены множество доказательств экоцида, осуществленного армянами в период оккупации на азербайджанских землях. Каждый факт тщательно расследуется, протоколируется, составляются правовые акты. По завершении этой работы Баку предпримет правовые шаги. О масштабах ущерба, нанесенного территориям Азербайджана в период оккупации, уже известно всему миру. Но армяне все равно продолжают играть роль "пострадавшей стороны". Свои партии в этом провокационном сценарии есть у всех - у военных, у сепаратистов, у властей Армении и простых армян, даже российские миротворцы втянуты в это безобразие в качестве статистов.

На днях жители приграничной общины Кут Басаркечарского района Армении объявили о своем страхе перед возможным отравлением азербайджанскими военнослужащими водных источников села. Видите ли, азербайджанские посты располагаются поблизости и там только и думают, как подлить цианистого калия в какой-нибудь колодец, резервуар или куда-то еще.

Страхи, конечно же, абсолютно необоснованные и наигранные. Налицо явное желание привлечь внимание к несуществующей проблеме с целью усилить присутствие тех же российских пограничников на указанной территории и потеснить позиции азербайджанской стороны. А еще выставить азербайджанцев чудовищами и заранее оправдать все те провокации, которые ждут нас впереди. Армяне пытаются проецировать на азербайджанскую сторону собственные преступления, совершенные за тридцать лет оккупации. Столько об экоциде, сколько знают наши соседи, не знает никто. Они набили руку и владеют всеми тонкостями этого черного дела.

По большому счету, не армянам и не Армении говорить об экоциде. С первых лет карабахского конфликта, если так можно выразиться, лучшие умы Армении работали над программой экологического геноцида против Азербайджана. Судя по тому, что пришлось увидеть после освобождения территорий, программа была выполнена на отлично и со знанием дела. Так, до оккупации на территории Карабаха имелось 260 тысяч гектаров леса, за тридцать лет он сократился почти на половину - на 110 тысяч гектаров! За счет лесов Азербайджана в Армении пышно цвела мебельная промышленность, а тем временем на грани полного исчезновения в результате вырубки и преднамеренных поджогов оказались ценные породы деревьев, прочей флоры, 70 видов которой являются эндемическими, то есть не произрастают больше нигде на планете.

Еще в начале двухтысячных миссия ООН в соответствии с резолюцией "Положение на оккупированных территориях Азербайджана" совершила десятидневный оценочный визит в регион и ужаснулась, увидев огромные выжженные площади, деградирующие почвы и изувеченную экологическую среду.

Впрочем, для армянского общества все эти цифры и доводы ничего не значат и ничуть его не волнуют, потому что Карабах - это чужая земля, она всегда была и остается для армян чужой.

И после всего, что сотворили сами армяне, в соседней стране сегодня разыгрываются представления с якобы перепуганными гражданами, с дрожью открывающими свои краны в ожидании "азербайджанской отравы". Кстати, эта пропагандистская разработка является продуктом еще довоенных времен. Помнится, за пару месяцев до начала 44-дневной Отечественной войны сепаратист Бабаян говорил об "угрозе" отравления Севана, точнее - Гейчи в случае перехода приграничных рек под контроль Азербайджана. Он также заявил, что - внимание! - в 60-70-е годы по приказу из Баку отравлялись водохранилища и реки Карабаха, чтобы извести армян...

После войны эти разговоры продолжились в формате "спасайте нас все!". Азербайджан, дескать, отравит реки Арпачай и Баргушад, питающие озеро Гейча, изменит русло реки Тертер, чтобы обезводить Сарсангское водохранилище, - кричат экологи, политики, боевики, сепаратисты. Армяне даже требовали от ОБСЕ направить миссию и взять под контроль реки, берущие начало в Кяльбаджарском районе, чтобы азербайджанцы не вздумали подсыпать яду или оставить без воды сепаратистов.

Как тут не вспомнить, как в августе 2020 года военный преступник Араик Арутюнян на "совещании правительства" представил программу "проекта века" - перемещения (!) вод Сарсанга путем перенаправления каналов и отсечения от водоснабжения лежащих ниже районов Азербайджана. В тот же период армянская сторона умышленно перекрыла реку Инджясу, которая берет начало в Армении и течет в Газахский район Азербайджана. И только победоносная война и освобождение Суговушана спасли район от полного обезвоживания и водохранилища - от высыхания.

После войны, когда азербайджанские специалисты получили доступ к выяснению масштабов экологической катастрофы, стало известно, что все годы оккупации Армения планомерно и целенаправленно загрязняла трансграничные реки, воды которых текут в Азербайджан. Это загрязнение можно смело назвать отравлением, потому что промышленные отходы, отходы добывающей индустрии делают воду в водоемах опасной для жизни и полностью непригодной к употреблению. Серьезному загрязнению подвергались десятилетиями реки Баргушад, Охчучай, Баситчай и Араз. Особенно критическая ситуация сложилась на Охчучае. Причем, отравление реки продолжается, и сейчас обсуждаются меры по остановке этого процесса, так как Охчучай питает освобожденные районы, куда должны вернуться люди.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, директор Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

"Хорошо известно, что долгое время - и эта практика, к сожалению, продолжается - Арменией осуществлялся и осуществляется экологический террор. На протяжении почти тридцати лет оросительная система в низинной части Карабаха практически пришла в негодность по причине того, что в верховьях рек армянская сторона осуществляла водозабор и не позволяла водным ресурсам доходить до нижней части Карабаха. Это является формой экологического террора, потому что в результате этих действий пришла в негодность не только оросительная система, но и экологическая система региона в целом. Особенно это ощущалось в летний период.

Широко известны факты отравления армянами транзитных рек, втекающих в реку Араз различными бытовыми и промышленными отходами. Это делалось целенаправленно, поскольку Араз протекает по густонаселенным районам страны, неся непригодную к употребления воду.

Экологическим террором можно назвать экоцид на территориях, находившихся ранее под армянской оккупацией. Нещадно вырубались ценные породы деревьев и продавались либо в Армению, либо в Иран. Большой урон был нанесен также фауне. Редкие виды фауны, обитавшие в лесах и поймах рек, были вынуждены покинуть эти места. Поэтому сегодня на освобожденных территориях достаточно бедное биоразнообразие.

К сожалению, бредовые идеи, отраженные в книгах, выступлениях и речах армянских деятелей, находили воплощение и на практике. Это печальнее всего. На земле достаточно ненормальных людей, фонтанирующих бредовыми идеями. Но большинство таких идей, к счастью, не получают путевку в жизнь. В Армении же от бредовых идей до реализации их на практике путь всегда был недолгим.

Сегодня не только Азербайджан, но и весь регион сталкиваются с последствиями экологического террора Армении. Отравленные воды реки Охчучай являются свидетельством этой политики. Если бы у агрессора было больше возможностей для реализации своих намерений, они бы этим обязательно воспользовались.

44-дневная война положила конец этому беспределу. К большой радости всех нормальных людей нашего региона и к большому неудовольствию армянских горе-стратегов".

Что же касается озера Гейча, то армянская сторона сама уничтожает этот прекрасный водоем, доставшийся ей после передачи Гейчинского махала новосозданной Армении. Уже несколько лет как на озере начались опасные процессы, говорящие о серьезном нарушении экосреды. Несколько лет назад армяне пытались включить озеро в список ЮНЕСКО в качестве памятника природы, но в своем нынешнем состоянии об этом не может быть и речи. Загрязнение Гейчи происходило на протяжении десятилетий в результате поступления в водоем рек с водой, загрязненной отходами незаконно эксплуатировавшихся оккупантами рудников в Кяльбаджаре. Загрязняли озеро и в самой Армении. Озеро масштабно цветет, и в данном случае это слово несет в себе негатив. Захватившие водоем сине-зеленые водоросли выделяют токсичные вещества, от чего одно время вокруг него находили мертвую скотину, напившуюся "цветущей" воды. Кроме того, снижается уровень озера, местами наблюдается заболоченность и, как считают экологи, еще немного и процессы станут необратимыми.

И Азербайджан, заметим, тут совершенно не при чем.