В Армении катастрофически высыхают реки

В Армении засуха. Количество воды в реках окрутилось на 80 процентов, заявил накануне и.о. министра территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян. Высыхание рек привело к тому, что практически вся имеющаяся вода потребляется и нет никаких запасов. Из-за маловодности рек не тянут гидроэлектростанции и вкупе с остановкой на ремонт Мецаморской АЭС Армения оказывается перед угрозой еще и энергетического кризиса.

Серьезная проблема заставила наших мучимых жаждой соседей снова обратиться к теориям заговора и фантастическим версиям собственных проблем и вновь заговорить о "водной угрозе из Азербайджана", а именно о выдуманных армянским агитпропом якобы планах Баку развернуть русло реки Тертер. В Армении строят сценарии, сами их мазохистски обсуждают и сами же им возмущаются. В соцсетях вспомнили о кубометрах, уходящих в Азербайджан, и заговорили чуть ли не о преднамеренном гидротерроре. А армянские экологи уже требуют "дать четкую оценку действиям азербайджанской стороны" и "использовать все свои ресурсы, чтобы предотвратить изменение русла реки Тертер". По мнению экспертов соседней страны, мы якобы уже обезводили Армению, а теперь взялись за Карабах, "оккупировав" Суговушанское водохранилище и поставив под угрозу Сарсангское. Звучат и разумные голоса, указывающие, что причиной засухи стала бесхозяйственность и неумелое управление собственными ресурсами. Но эти голоса никто в Армении не слышит.

После ознакомления с конспирологическими версиями армянской стороны, вспомнилось, как несколько лет назад в Армении всерьез обсуждались возможности изменения русел рек, текущих в Азербайджан. Неадекватные соседи на полном серьезе возмущались тем фактом, что пятьдесят процентов водных ресурсов Армении достаются азербайджанцам при том, что в самом Азербайджане полно водохранилищ, но армяне, мол, не могут ими пользоваться.

Странные они, эти армянские специалисты. И специалисты ли они вообще, если не знают, что по законам физики вода имеет обыкновение стекать по наклонной плоскости вниз, но не способна течь самотеком в обратную сторону. Большинство трансграничных рек, а также рек Карабаха берут начало высоко в горах, и их воды тысячи лет текли на территорию Азербайджана, исходя из законов природы, а не по доброй воле армян. Так было, пока выше в горах не появилось государство Армения с неадекватными чиновниками, которые решили эти законы поставить на службу армянскому вопросу.

Помнится, губернатор Арарата жаловался журналистам, что вместо того, чтобы течь в Нахчыван, река Азат могла бы орошать Араратскую долину. Из местного водохранилища ежедневно выпускается от 15 до 25 тыс. кубометров воды, которая по реке Азат течет в Нахчыван, возмущался он. А тогдашний министр охраны природы Арамаис Григорян на полном серьезе вторил араратскому чиновнику, мол, все правильно - напрасно Армения направляет воды реки Азат в Азербайджан.

Рассматривалась также возможность рытья канала от Сарсангского водохранилища до Агдеринского района, чтобы направить воду на орошение тамошних сельхозугодий. При этом, как планировалось, будет прекращен водоток в расположенные ниже районы Азербайджана.

К большому счастью кавказских рек и других водоемов, у Армении не нашлось средств для осуществления этих безумных планов. Изменение русла - это очень трудная и дорогостоящая задача, осуществление которой армянам не под силу.

В этом свете довольно примечательно звучат панические заявления армянской стороны о том, что в Азербайджане планируют сменить русло реки Тертер. Армяне обвиняют Азербайджан также в намерении... отравить реки, текущие в Армению и питающие Севан. В связи с чем некоторое время назад остающиеся еще в зоне ответственности миротворцев сепаратисты подняли большой шум, требуя от ОБСЕ создать международный мониторинговый механизм в районе, откуда берут начало реки (в Кельбаджарском районе).

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Мамедов:

"Проблемы воды и Карабах - это два вопроса, которые исторически переплетаются. Нагорная часть Карабаха всегда испытывала нужду в воде, и по этой причине там в прошлом было очень мало больших поселений. Вода формируется в Кельбаджарском районе, и потому его стратегическая важность превышает важность всех других районов Карабахского региона.

Изменение русла реки - это очень трудоемкий процесс, и я очень сомневаюсь ,что Азербайджан будет этим заниматься. Что же касается использования водных ресурсов, то этот вопрос будет находиться на усмотрении азербайджанских властей и решаться будет, на мой взгляд, исходя из механизмов добровольной реинтеграции армян Карабаха в состав Азербайджана.

Что касается шума, поднятого армянами, то они прекрасно понимают, что вопрос воды будет все более актуализироваться. Вода это жизнь. Армяне помнят, что творили в период оккупации, помнят, как игнорировали ПАСЕ. Очень смешно слышать заявления армянской стороны. В годы, когда территории находились под оккупацией, армяне считали правомерным "приоритетное использование водных ресурсов". А сейчас, когда земли освобождены, по мнению армян, у Азербайджана не может быть приоритетного права на использование водных ресурсов? Как видим, их заявления и действия не укладываются даже в их собственную фашистскую логику и противоречат друг другу.

И не Армении рассуждать об отравлении рек. Сегодня Азербайджан на самом высоком уровне поднимает вопрос загрязнения реки Охчучай, в которую стекают выбросы Зангезурского медномалебденового комбината и других предприятий Зангезура на армянской территории. Проблема не новая, однако после освобождения стала наиболее актуальной. Предупреждение с азербайджанской стороны сделано, как это было и в отношении определения границы. Да и на протяжении всего переговорного процесса Баку предупреждал, а потом действовал. К сожалению, что бы мы не делали, единственным способом договариваться с Арменией был и остается принудительный".

Возникает вопрос: откуда взялась безумная версия о намерении развернуть Тертер? Оказывается, поводом для истерики послужили сообщения СМИ, углядевших скопление техники инженерных подразделений Вооруженных Сил Азербайджана у реки Тертер в Кельбаджарском районе. Привыкшие мерить всех по себе, армянские эксперты и журналисты немедленно породили версию о намерении Азербайджана изменить русло реки, чтобы осушить Сарсангское водохранилище. Армянские специалисты даже произвели расчеты и пришли к выводу, что азербайджанской стороне такой проект был бы под силу.

Да, Азербайджану под силу и не такое. Но безумные планы и гидротеррор - это прерогатива Армении, и отбирать у нее эти регалии Баку не собирается.

Президент Ильхам Алиев на встрече с новым главой ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" Зауром Микаиловым в начале апреля поделился своим взглядом на вопрос использования водных ресурсов освобожденных территорий. В том числе он коснулся и Тертерчая.

"Сегодня реки, формирующиеся на освобожденных землях, являются нашими основными реками. Тертерчай формируется на территории Кельбаджарского района. Однако ненавистный враг лишал нас вод Тертерчая. Во время своих неоднократных поездок в Карабахский регион я интересовался данным вопросом и видел, что это создает большие проблемы. К примеру, полностью перекрывали воду Тертера. Река Тертерчай, можно сказать, во многих местах высохла. Сейчас мы вернулись к Тертерчаю, его истоку. Там формируются многие реки - река Базарчай - ее называют и Баргюшад, река Хакари, Охчучай - более 10 рек. Необходимо проанализировать их потенциал. Следует провести правильный анализ, связанный с руслом рек, как нам рационально использовать эти реки", - сказал глава государства.

Говоря о руслах рек, Президент Азербайджана не имел в виду их изменение. А богатое воображение армянской стороны обусловлено наличием собственного опыта и хорошим знанием механизмов гидротеррора. Армения занималась этим все годы оккупации, оставляя без воды равнинные районы Азербайджана, устраивая засухи и наводнения.

Делалось это намеренно, в Ереване считали это "справедливым" и смотрели на воды Тертера как на свою собственность, которой можно распоряжаться по собственному усмотрению. Искаженное представление о реалиях, которым всегда страдала армянская сторона, заставляет ее сегодня ожидать ответных шагов от Азербайджана. Ведь основная часть водообеспечения Армении осуществляется за счет рек, берущих начало в Кельбаджаре. По мнению перепуганных армянских экспертов, Азербайджан если и не развернет реки, но обязательно что-нибудь придумает, чтобы заставить армян страдать от жажды. Например, построит в Кельбаджаре водохранилище и будет перекрывать воду...

Много вопросов вызывает и требование к международным организациям, в частности к ОБСЕ постоянно мониторить ситуацию в верховьях рек Кельбаджара, текущих в Армению. В этой стране, похоже, забыли, как игнорировали документы ПАСЕ, требовавшие прекратить преднамеренное лишение воды регионов Азербайджана. Соответствующий доклад был принят Ассамблеей в 2015 году и касался Сарсангского водохранилища, которое армяне использовали для давления и шантажа.

Теперь, когда оккупации положен конец, освобождение Суговушана, Сарсангского и Худаферинского водохранилищ от армянской оккупации позволит восстановить водный баланс в Тертерском, Геранбойском, Евлахском, Бардинском и других районах Азербайджана. И, конечно же, никто не позволит посадить наблюдателей с приборчиками на реке Тертер. Баку за тридцать лет десятки раз обращался к тем же международным организациям, но ни разу не получил поддержки. За исключением разве что доклада ПАСЕ, хотя и тот носил характер констатации фактов и никаких мер в отношении террористов не предусматривал. А если бы даже предусматривал, никто не стал бы давить на Ереван.

Мы это уже проходили, и не раз.

Лейла Таривердиева