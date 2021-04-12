Азербайджан и водные ресурсы: проекты и перспективы

Страна, имеющая доступ к обильным водным ресурсам, владеет стратегическими богатствами. Наряду со энергетическими ресурсами водные представляют собой основу многих благ и страховку от многих бед и проблем. Азербайджан обладает и тем, и другим. Но если вопрос энергоресурсов решен давно и на высоком уровне, то водные ресурсы страны до последнего времени в определенной степени оставались бесхозными.

Ресурсами нужно правильно управлять. Водные ресурсы относятся к возобновляемым, в отличие от нефти или газа, тем не менее, они также требуют эффективного использования и рачительного отношения. В стране после распада Союза не было составлено водного баланса. Одной из основных причин этого, конечно же, была армянская оккупация и отсутствие доступа к основным водным источникам республики. Под оккупацией оставались водоканалы протяженностью 6 426 км, 1 429 субартезианских скважин, 9 водохранилищ, 7 водоемов, 88 насосных станций, свыше 7 тыс. гидротехнических сооружений и других объектов водного хозяйства.

Даже больше - водные источники Азербайджана исторически формируются на этих территориях, что было использовано армянскими оккупантами в качестве инструмента шантажа и экологического террора. В частности, азербайджанские районы были лишены воды Сарсангского и Суговушанского водохранилищ, построенных в 70-е годы на средства республиканского бюджета для орошения земель Агдамского, Тертерского, Геранбойского, Бардинского и других низменных районов. Один только Сарсанг позволял орошать до 100 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

Уже подготовлен и представлен правительству план по восстановлению и развитию комплексов водного хозяйства на освобожденных территориях Азербайджана. На первоначальном этапе основной задачей обозначен ремонт и восстановление объектов мелиорации и водного хозяйства, на последующих - их модернизация.

Необходимость модернизации объектов водного хозяйства страны особо подчеркнул Президент Ильхам Алиев, принимая на днях в онлайн-режиме нового главу ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Заура Микаилова. По словам главы государства, одна из стоящих перед вами задач заключается в устранении недостатков, применении современного подхода в управлении, привлечении в нашу страну современных технологий, потому что отныне мы не можем проводить мелиоративные работы дедовскими методами. В Азербайджан должны быть завезены самые современные технологии, существующие в мире в этой области, необходимо рационально использовать водные ресурсы, потому что одна из серьезных проблем в этой области у нас - большой объем потерь. Потери носят не только естественный характер, но и являются результатом халатности. Глава государства обратил внимание также на отсутствие учета. Дело в том, что до последнего времени в водном хозяйстве очень плохо был поставлен учет, то есть никто, как не удивительно, точно не фиксировал, сколько воды поступает в водохранилище и сколько оттуда вытекает. Высказался Президент Ильхам Алиев и за отказ от традиционных земляных каналов, способствующих водопотерям и засолению почв, указав на необходимость поиска новых технологий.

Еще раз повторим - водные источники относятся к возобновляемым ресурсам, однако когда приходят проблемы, этот фактор уже не способен помочь. Напомним о засухе лета прошлого года, когда по причине все той же бесхозности и халатного отношения к вопросу упал уровень водохранилищ. Обмеление Куры, других водных источников вызвали серьезную тревогу. В правительстве честно признавались, что в плане запасов воды сложилась очень напряженная ситуация. В существующих водохранилищах общим объемом 20,5 млрд. кубометров объем воды упал до 11,3 млрд. кубометров. В правительстве это объясняли климатическими изменениями, снижением водности рек и осадков и др. Но для страны, где вопросами воды занимаются сразу несколько государственных структур, это неправильный подход. Водное хозяйство Азербайджана оказалось не готово. Тогда наконец был составлен водный баланс, потому что руководство водного хозяйства не могло ответить на элементарные вопросы главы государства. Учитывая серьезность ситуации, был создан режим использования воды для ирригации, питьевого водоснабжения и энергетических целей в Мингячевирском и Джейранбатанском водохранилищах, оперативно составлен график орошения 570 тыс. га посевных площадей.

Отметим, что водный баланс позволяет проводить оценку формирования и использования водных ресурсов, отражает фактические показатели предыдущих трех лет, ожидаемые показатели текущего года и прогноз на следующий год.

Одним словом, засуха прошлого года выявила массу проблем в такой стратегической сфере, как водное хозяйство, что совершенно естественно должно было вылиться в смену руководства ОАО "Мелиорация и водное хозяйство". Совершенствования управления сферой требует и возвращение в ведение Азербайджана многочисленных стратегических водных источников, тридцать лет разбазаривавшихся и использовавшихся не по назначению армянскими оккупантами. По указанию главы государства рассматриваются возможности строительства в стране 10 новых водохранилищ.

Водные ресурсы освобожденных территорий страны, состоящие из рек, озер и грунтовых вод, оцениваются примерно в 780 миллионов кубических метров. Это около 20 процентов водных ресурсов страны. Кстати, как утверждают специалисты, вода из карабахских рек, питающихся грунтовыми водами, самая качественная в Азербайджане. По причине широкого распространения растрескавшихся вулканических пород, Карабах богат грунтовыми водами, которые поднимаются на поверхность в предгорьях и питают реки в виде источников. "Жесткость" этих вод относительно невысока, и вода из этих рек самого высокого качества в Азербайджане.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов:

"Проблемы и недостатки в водном хозяйстве страны были очевидны, и это, на мой взгляд послужило причиной для соответствующего кадрового решения по руководству государственной структуры, которая отвечает за водную инфраструктуру и в целом водное хозяйство в частности.

Думаю, что проблемы в организации водного хозяйства носили достаточно масштабный характер. Это было связано с отсутствием четкого понимания целей и задач, которые стояли перед этой сферой нашей экономики. На мой взгляд, по этой причине так и не был сформирован эффективно действующий водный баланс, который должен был быть интегрирован в общий межотраслевой баланс хозяйства страны. В результате мы получили картину, при которой водный потенциал, водные ресурсы не позволили в значительной степени развивать целые направления национальной экономики. Это связано и с сельским хозяйством, и с агропромышленным комплексом, и в целом с задачами индустриализации. Потому что экономика - это сложная структура, и выпадение каких-то сегментов, безусловно, приводит к формированию в целом системных слабостей в экономической парадигме. Поэтому я считаю, что те проблемы, которые были связаны с водоснабжением, с утечкой водных ресурсов, с неэффективностью инфраструктурных проектов, конечно же, носили структурный характер и были связаны с необходимостью менеджмента в системе водного хозяйства. Хочется надеяться, что новый менеджмент, новая управленческая когорта сможет устранять эти проблемы и решить те злободневные и масштабные задачи, которые стоят перед водным хозяйством страны.

Строительство водохранилищ, в целом развитие водной инфраструктуры, увеличение производительности труда в этой сфере, эффективность государственных и в целом капиталовложений это очень важные направления деятельности структур, связанных с водным хозяйством. Строительство водохранилищ, создание инфраструктуры с целью подтягивания этой сферы к тем целям и задачам, которые стоят перед национальной экономикой, это очень важные составляющие. И, на мой взгляд, водная инфраструктура уже в ближнесрочной перспективе должна прийти в такое состояние, чтобы способствовать опережающему экономическому развитию страны.

Безусловно, в водном балансе страны будут изменения в направлении увеличения мощностей. Освобожденные от армянской оккупации территории это хорошая водная база, связанная с привлечением дополнительных водных ресурсов по сравнению с тем, что мы имели в последние три десятилетия. И необходимо водный потенциал освобожденных территорий использовать как для опережающего технико-экономического роста в целом, так и для тех целей и задач и их решения, которые стоят непосредственно в плане восстановления освобожденных от оккупации территорий. Безусловно, развивать экономику как на освобожденных территориях, так и в целом по стране, нужно, опираясь на эффективные экономические модели управления, которые основаны в первую очередь на правильном анализе имеющихся потенциальных возможностей отечественной экономики и их практического применения. По всем факторам воспроизводства наша экономика имеет существенный потенциал для прироста, и я думаю, при эффективной системе экономического управления, предпосылки которой мы наблюдаем, мы можем выйти на устойчивую и опережающую траекторию технико-экономического развития. И в этом контексте правильное использование водных ресурсов, создание необходимой водной инфраструктуры, конечно же, является важным направлением".

Лейла Таривердиева