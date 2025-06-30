Преступления, совершенные армянскими военными друг против друга в Карабахе расследовались в Армении

30 июня продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья - Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

На судебном заседании сначала защитник задал вопросы обвиняемому Араику Арутюняну. Отвечая на вопросы, A. Арутюнян заявил, что в 2020 году президентом Армении было присвоено звание генерал-лейтенанта "министру обороны" самопровозглашенного режима, созданного на некогда оккупированных вооруженными силами Армении территориях Азербайджана. Обвиняемый отметил, что у него не было полномочий принимать такое решение в "армии" так называемого режима (имеется в виду вооруженное формирование вооруженных сил Республики Армения - ред.) и добавил: "Звание генерал-лейтенанта Джалалу Арутюняну было присвоено президентом Республики Армения Арменом Саркисяном. Президент подписал этот приказ по представлению премьер-министра".

Обвиняемый также заявил, что в самопровозглашенном режиме не было "военной полиции", "военной прокуратуры" или "военного суда" для рассмотрения военных преступлений: "Военная полиция является структурой вооруженных сил Армении. Военная прокуратура также действовала в составе прокуратуры Армении. Я думаю, что общие судебные разбирательства проводились в Сюникском суде. Другими словами, такие судебные разбирательства не проводились в Карабахе".

Отвечая на вопрос своего адвоката о процессе интеграции проживающих на территориях, ранее оккупированных вооруженными силами Армении, лиц армянской национальности в состав Азербайджанской Республики после 44-дневной войны, он отметил, что среди них имелись группы, склонные к мести: "Были такие группы, которые отличались крайней радикальностью. Они были готовы поквитаться (отомстить - ред.), и подобные инциденты действительно происходили. Также были наши люди, которые проявляли конструктивность. Были и те, кто обвинял меня в предательстве и сотрудничестве. Но также существовала часть населения, которая понимала, что альтернативы нет. Уровень доверия ко мне упал до такой степени, что в итоге я подал в "отставку".

На вопрос адвоката: "Было ли покушение до "отставки?" - Арутюнян ответил:

"Покушения не было, но случались вещи, которые... Были сняты на видео, о них я предпочитаю молчать".

Другой защитник спросил у Арутюняна, как у "руководителя" так называемого режима, были ли в его подчинении воинские части, взводы и тому подобное. Обвиняемый ответил, что у него в подчинении находились лишь "полиция" и "служба национальной безопасности".

На вопрос адвоката: "Любое воинское соединение являлось частью армянской армии?", обвиняемый ответил: "Да".

Далее на трибуну для дачи показаний был приглашен обвиняемый Аркадий Гукасян. Государственный обвинитель Генпрокуратуры Фуад Мусаев задал ему вопросы.

В своих ответах А. Гукасян сообщил, что в период, когда он был "руководителем" так называемого режима, там существовали мелкие сельскохозяйственные и промышленные предприятия, а также рассказал о деятельности крупной компании Base Metals. "Компания, осуществлявшая разведочные работы, получала приоритетное право на разработку соответствующих месторождений. Дело в том, что геологоразведочные работы проводила исключительно компания Base Metals, и именно поэтому она получила приоритетное право на разработку этих участков. В тот период не было другой компании, желающей работать в этом направлении. Это была единственная компания", - отметил А. Гукасян.

Он сообщил, что компания Base Metals начала свою деятельность на суверенных территориях Азербайджана, находившихся под оккупацией Армении, в 2001 или 2002 году и добывала медь с месторождения "Хейвалы" до 2012 года.

Что касается суммы инвестиций компании в месторождение, то обвиняемый сказал:

"Точно не могу сказать, но вкладывались десятки миллионов. Если не ошибаюсь, там работало около 2 тыс. сотрудников. "Поступления в бюджет" составляли довольно крупную сумму. Директором компании был Мкртумян (имеется в виду Артур Мкртумян - ред.), а владельцем - Валерий Меджлумян".

А. Гукасян также отметил, что добытая медь вывозилась в Армению.

Обвиняемый сообщил, что в 2012 году медь на месторождении "Хейвалы" закончилась, однако компания продолжала деятельность в этом и других направлениях.

Он рассказал также о деятельности армянского бизнесмена швейцарского происхождения Вартана Срмакеша на территории так называемого режима. По его словам, тот был владельцем Artsaxbank и Armswissbank в Армении. Кроме того, он был руководителем предприятия в Ханкенди, где работало около 20-25 человек. Этот бизнесмен также организовал рыбное хозяйство на территориях Азербайджана, некогда оккупированных Арменией.

Говоря о деятельности мобильного оператора так называемого режима - "Карабах Телеком", обвиняемый сказал, что его владельцем был ливанский армянин: "Тогда они работали в Армении и вкладывали в нас инвестиции".

Он также сказал, что в 2020 году вместе с Бако Саакяном встречался в бункере с Араиком Арутюняном: "Араик Арутюнян сказал: вы должны донести до руководства Армении и просить его сделать все возможное, чтобы остановить эту войну. Это была не только просьба Араика Арутюняна, многие люди подходили к нам и просили об этом".

Обвиняемый сказал, что 18-20 октября вместе с Б. Саакяном поехал в Иреван, где встретившись с премьер-министром Николом Пашиняном, сообщил ему о просьбах: "Мы просили его сделать все возможное, чтобы остановить эту войну".

Отвечая на вопросы помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, А. Гукасян сообщил, что будучи "руководителем" так называемого режима, являлся членом Попечительского совета общеармянского фонда Hayastan (этот фонд был создан в 1992 году указом президента Армении Левона Тер-Петросяна - ред.).

Он добавил, что в состав Попечительского совета фонда входили президент Армении, премьер-министр, председатель парламента, министр финансов, два католикоса, руководители известных армянских диаспорских организаций и другие (всего 30-40 человек). Он также рассказал о работе, проделанной фондом на территориях Азербайджана, которые некогда были оккупированы Арменией. Сюда входят прокладка дороги, соединяющей Армению с так называемым режимом, строительство школ и т.д. Обвиняемый заявил, что средства для фонда были собраны посредством телемарафонов, что он сам также участвовал в них. По его словам, телемарафоны проводились в США (Лос-Анджелесе), Франции (Париже), Германии, Австрии, Швейцарии: "Люди через телемарафоны делали пожертвования, один давал 5 долларов, второй - 10 тыс. долларов, а кто-то - 50 тыс. долларов".

A. Гукасян подтвердил, что в 2001 году был принят десятилетний стратегический план по заселению территорий Азербайджана, некогда оккупированных Арменией. Однако он утверждал, что это решение было принято с целью возвращения тех, кто покинул территорию так называемого режима. При этом обвиняемый признал, что на территорию так называемого режима приезжали для постоянного проживания из Армении.

В суде был также изучен обнаруженный во время осмотра квартиры А. Гукасяна документ на армянском языке - карта, связанная с заселением территорий Азербайджана, некогда оккупированных Арменией. Здесь указаны различные территории и количество семей, жителей.

Отвечая на вопросы прокурора, А. Гукасян сказал, что не помнит такого документа и добавил: "Этот документ не моего периода. Возможно, это документ 2015-2016 годов".

Судебный процесс будет продолжен 3 июля.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.