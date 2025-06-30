В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о словах Дмитрия Киселева по поводу событий вокруг Спутник-Азербайджан.

Day.Az представляет публикацию:

Дмитрий Киселев тут принялся разглагольствовать о событиях вокруг Спутник-Азербайджан: мол, объявили честных журналистов "агентами ФСБ".

Ну вот, пожалуйста: Виталий Денисов, возглавлял Спутник в Азербайджане прямо до задержанных сегодня Картавых и Белоусова.

В своей "журналистской" деятельности этот "журналист" аж в администрации "президента Южной Осетии" успел поработать. Потом его заслали в Баку - правда продержался он недолго.

Так вот минимум один чекист в Баку под прикрытием Спутника работал. Чего тогда такого невероятного в том, что и Картавых с Белоусовым могут оказаться сотрудниками ФСБ?

Даже наоборот: будет сильно удивительно, если они не фсбшники.