Киселеву на заметку : ФСБшники в Спутник-Азербайджан
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о словах Дмитрия Киселева по поводу событий вокруг Спутник-Азербайджан.
Day.Az представляет публикацию:
Дмитрий Киселев тут принялся разглагольствовать о событиях вокруг Спутник-Азербайджан: мол, объявили честных журналистов "агентами ФСБ".
Ну вот, пожалуйста: Виталий Денисов, возглавлял Спутник в Азербайджане прямо до задержанных сегодня Картавых и Белоусова.
В своей "журналистской" деятельности этот "журналист" аж в администрации "президента Южной Осетии" успел поработать. Потом его заслали в Баку - правда продержался он недолго.
Так вот минимум один чекист в Баку под прикрытием Спутника работал. Чего тогда такого невероятного в том, что и Картавых с Белоусовым могут оказаться сотрудниками ФСБ?
Даже наоборот: будет сильно удивительно, если они не фсбшники.
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