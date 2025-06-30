В «Банк Республика» снизились ставки по микрокредитам!
"Банк Республика" в летние месяцы будет поддерживать предпринимателей на более выгодных условиях!
Лето - это не только пора отдыха, но и время новых возможностей! Сезонное оживление и рост рыночного спроса делают этот период особенно благоприятным для запуска новых проектов и расширения действующего бизнеса.
Банк Республика, один из ведущих банков страны для предпринимателей, желающих развивать свой бизнес и использовать новые возможности в летние месяцы.снизил процентные ставки по микро и агрокредитам сделав условия более выгодными.
Так, предприниматели обратившиеся в банк, при минимальном оформлении и затрате времени смогут оформить кредит на выгодных условиях:
- Сумма - до 100 000 манатов;
- Срок - до 48 месяцев;
- Возможность получения кредита без поручителя и траншами (по частям);
- Предоставление кредита без комиссии в зависимости от обеспечения;
- Возможность открытия кредитной линии;
- Свободный график платежей;
- Льготный период - до 12 месяцев.
Кредиты предоставляются предпринимателям, занимающимся деятельностью в сферах торговли, сельского хозяйства, услуг, производства и строительства.
Дайте вашему бизнесу новый импульс этим летом - выбирайте "Банк Республика"!
Для получения дополнительной информации:
Веб-сайт: www.bankrespublika.az
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