В «Банк Республика» снизились ставки по микрокредитам!

"Банк Республика" в летние месяцы будет поддерживать предпринимателей на более выгодных условиях!

Лето - это не только пора отдыха, но и время новых возможностей! Сезонное оживление и рост рыночного спроса делают этот период особенно благоприятным для запуска новых проектов и расширения действующего бизнеса.

Банк Республика, один из ведущих банков страны для предпринимателей, желающих развивать свой бизнес и использовать новые возможности в летние месяцы.снизил процентные ставки по микро и агрокредитам сделав условия более выгодными.

Так, предприниматели обратившиеся в банк, при минимальном оформлении и затрате времени смогут оформить кредит на выгодных условиях:

Сумма - до 100 000 манатов;

Срок - до 48 месяцев;

Возможность получения кредита без поручителя и траншами (по частям);

Предоставление кредита без комиссии в зависимости от обеспечения;

Возможность открытия кредитной линии;

Свободный график платежей;

Льготный период - до 12 месяцев.

Кредиты предоставляются предпринимателям, занимающимся деятельностью в сферах торговли, сельского хозяйства, услуг, производства и строительства.

Дайте вашему бизнесу новый импульс этим летом - выбирайте "Банк Республика"!

Для получения дополнительной информации:

Веб-сайт: www.bankrespublika.az

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