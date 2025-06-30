https://news.day.az/sport/1764412.html Азербайджанский волейбольный судья приглашён на ЧМ Азербайджанский волейбольный арбитр международной категории Эльдар Зульфугаров получил назначение на чемпионат мира. Как сообщили Day.Az в Федерации волейбола Азербайджана, он будет судить матчи чемпионата мира среди девушек до 19 лет, который стартует 2 июля в Сербии и Хорватии.
Азербайджанский волейбольный судья приглашён на ЧМ
Азербайджанский волейбольный арбитр международной категории Эльдар Зульфугаров получил назначение на чемпионат мира.
Как сообщили Day.Az в Федерации волейбола Азербайджана, он будет судить матчи чемпионата мира среди девушек до 19 лет, который стартует 2 июля в Сербии и Хорватии.
В соревнованиях примут участие сборные 24 стран, победитель определится 13 июля.
Ранее мы сообщали, что "Карабах" может подписать защитника загребского "Динамо".
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