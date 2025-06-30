Азербайджанский волейбольный судья приглашён на ЧМ

Азербайджанский волейбольный арбитр международной категории Эльдар Зульфугаров получил назначение на чемпионат мира.

Как сообщили Day.Az в Федерации волейбола Азербайджана, он будет судить матчи чемпионата мира среди девушек до 19 лет, который стартует 2 июля в Сербии и Хорватии.

В соревнованиях примут участие сборные 24 стран, победитель определится 13 июля.

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