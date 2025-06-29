"Карабах" может подписать защитника загребского "Динамо"

"Карабах" продолжает переговоры по защитнику "Динамо" (Загреб) Самю Ммаэ.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sport24.az, переход защитника хорватского "Динамо" Самю Ммаэ в агдамский "Карабах" может быть оформлен в ближайшие дни.

Ожидается, что "скакуны" заплатят за 28-летнего марокканского футболиста сумму, не превышающую полмиллиона евро.

Отметим, что Самю Ммаэ выступает за загребский клуб с 2024 года.