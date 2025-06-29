https://news.day.az/sport/1764259.html "Карабах" может подписать защитника загребского "Динамо" "Карабах" продолжает переговоры по защитнику "Динамо" (Загреб) Самю Ммаэ. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sport24.az, переход защитника хорватского "Динамо" Самю Ммаэ в агдамский "Карабах" может быть оформлен в ближайшие дни. Ожидается, что "скакуны" заплатят за 28-летнего марокканского футболиста сумму, не превышающую полмиллиона евро.
"Карабах" может подписать защитника загребского "Динамо"
"Карабах" продолжает переговоры по защитнику "Динамо" (Загреб) Самю Ммаэ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Sport24.az, переход защитника хорватского "Динамо" Самю Ммаэ в агдамский "Карабах" может быть оформлен в ближайшие дни.
Ожидается, что "скакуны" заплатят за 28-летнего марокканского футболиста сумму, не превышающую полмиллиона евро.
Отметим, что Самю Ммаэ выступает за загребский клуб с 2024 года.
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