https://news.day.az/world/1764322.html Цены на золото снова повысились На биржах стоимость фьючерсов на золото за тройскую унцию (31,1 грамма) подорожала. Как сообщает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, стоимость августовских фьючерсов на золото за тройскую унцию на товарной бирже COMEX в Нью-Йорке повысилась на 0,36% - до 3 299,5 долларов США.
Цены на золото снова повысились
На биржах стоимость фьючерсов на золото за тройскую унцию (31,1 грамма) подорожала.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на биржевые данные, стоимость августовских фьючерсов на золото за тройскую унцию на товарной бирже COMEX в Нью-Йорке повысилась на 0,36% - до 3 299,5 долларов США.
Стоимость июльских фьючерсов на серебро за унцию на COMEX также повысилась на 0,02% - до 36,045 долларов США.
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