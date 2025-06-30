По факту взрыва на территории киностудии возбуждено уголовное дело

В связи со взрывом, произошедшим на территории киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Day.Az в Генеральной прокуратуре, расследование по факту происшествия продолжается.

Напомним, что вечером 26 июня около 23:00 на территории киностудии, расположенной по адресу проспект Москва, 1 (Ясамальский район Баку), произошел взрыв, сопровождавшийся пожаром. Генпрокуратура незамедлительно начала проверку по данному инциденту.

На основе собранных материалов было принято решение о возбуждении уголовного дела по двум статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 314.2 - "Халатность, повлекшая тяжкие последствия" и 224 - "Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легко воспламеняющихся веществ или пиротехнических изделий".

Проведение предварительного следствия поручено Управлению криминалистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры. Следственные действия продолжаются, и в ближайшее время общественности будет предоставлена дополнительная информация.