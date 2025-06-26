Взрыв в Ясамальском районе Баку

Взрыв в Баку произошёл во дворе киностудии имени Джафара Джаббарлы.

Об этом сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, взорвались пиротехнические средства, использовавшиеся для съёмок фильма.