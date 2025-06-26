https://news.day.az/society/1763716.html Взрыв в Ясамальском районе Баку - ВИДЕО Взрыв в Баку произошёл во дворе киностудии имени Джафара Джаббарлы. Об этом сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Согласно информации, взорвались пиротехнические средства, использовавшиеся для съёмок фильма.
Взрыв в Ясамальском районе Баку - ВИДЕО
Взрыв в Баку произошёл во дворе киностудии имени Джафара Джаббарлы.
Об этом сообщили Day.Az в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации, взорвались пиротехнические средства, использовавшиеся для съёмок фильма.
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