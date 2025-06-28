https://news.day.az/world/1764126.html В России в ДТП погибли 5 человек В России пятеро человек погибли в результате столкновения большегруза, легковушки и грузовика на дороге между Сургутом и Салехардом. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Госавтоинспекции региона. "Пять погибших", - сказали в ведомстве на вопрос о числе пострадавших в ДТП на 297-м км трассы Сургут - Салехард.
В России в ДТП погибли 5 человек
В России пятеро человек погибли в результате столкновения большегруза, легковушки и грузовика на дороге между Сургутом и Салехардом.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
"Пять погибших", - сказали в ведомстве на вопрос о числе пострадавших в ДТП на 297-м км трассы Сургут - Салехард. Подробности происшествия уточняются.
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