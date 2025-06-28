В России в ДТП погибли 5 человек

В России пятеро человек погибли в результате столкновения большегруза, легковушки и грузовика на дороге между Сургутом и Салехардом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

"Пять погибших", - сказали в ведомстве на вопрос о числе пострадавших в ДТП на 297-м км трассы Сургут - Салехард. Подробности происшествия уточняются.