Уиткофф проведет переговоры с Ираном

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уже в ближайшие несколько дней проведет переговоры с иранскими властями относительно возможного заключения соглашения по ядерной программе Тегерана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал NBC News.

По его сведениям, предметом переговоров будет прекращение Ираном обогащения урана в обмен на смягчение санкций в отношении Тегерана. Информации о месте переговоров и уровне представительства иранской стороны пока не приводится.