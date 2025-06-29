https://news.day.az/world/1764133.html Уиткофф проведет переговоры с Ираном Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уже в ближайшие несколько дней проведет переговоры с иранскими властями относительно возможного заключения соглашения по ядерной программе Тегерана. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал NBC News.
Уиткофф проведет переговоры с Ираном
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уже в ближайшие несколько дней проведет переговоры с иранскими властями относительно возможного заключения соглашения по ядерной программе Тегерана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал NBC News.
По его сведениям, предметом переговоров будет прекращение Ираном обогащения урана в обмен на смягчение санкций в отношении Тегерана. Информации о месте переговоров и уровне представительства иранской стороны пока не приводится.
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