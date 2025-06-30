В Огайо разбился самолет - есть погибшие - ФОТО-ВИДЕО
Шесть человек, включая двух членов экипажа, стали жертвами крушения легкомоторного самолета Cessna 441 вблизи поселка Хауленд в штате Огайо.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Fox 8.
По данным телеканала, самолет рухнул утром в воскресенье.
"В крушении самолета, который упал позади дома в Хауленде, не было выживших", - сообщили местные власти.
Известно, что воздушное судно направлялось в город Бозмен, штат Монтана, и потерпело катастрофу всего через семь минут после вылета. Причины трагедии пока не установлены. Ведется расследование, которым занимаются специалисты Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США.
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