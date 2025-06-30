Наводнения в Китае: вторая волна эвакуаций

Вернувшиеся на свой страх и риск в китайский Жунцзян после наводнения местные жители, спасаются от второй волны наводнения.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

После возвращения домой жителям пришлось снова эвакуироваться, поскольку новый поток принес новые разрушения. Многие приняли решение остаться на свой страх и риск.

Представляем вашему вниманию данное видео: