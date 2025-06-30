https://news.day.az/world/1764319.html Наводнения в Китае: вторая волна эвакуаций - ВИДЕО Вернувшиеся на свой страх и риск в китайский Жунцзян после наводнения местные жители, спасаются от второй волны наводнения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. После возвращения домой жителям пришлось снова эвакуироваться, поскольку новый поток принес новые разрушения. Многие приняли решение остаться на свой страх и риск.
Наводнения в Китае: вторая волна эвакуаций - ВИДЕО
Вернувшиеся на свой страх и риск в китайский Жунцзян после наводнения местные жители, спасаются от второй волны наводнения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
После возвращения домой жителям пришлось снова эвакуироваться, поскольку новый поток принес новые разрушения. Многие приняли решение остаться на свой страх и риск.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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