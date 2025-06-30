Ливневые дожди в Пакистане

По меньшей мере 45 человек погибли в Пакистане из-за ливневых муссонных дождей и вызванных ими инцидентов за последние несколько дней.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Geo TV.

По его данным, наибольшее число жертв - 21 человек - зарегистрировано в провинции Хайбер-Пахтунхва. Сообщения о погибших также поступают из провинций Синд, Белуджистан и Пенджаб.

Согласно телеканалу, риск сильного дождя и возможных ливневых паводков сохранится как минимум до субботы. Отмечается, что ураганный ветер и грозы могут повредить слабые конструкции, линии электропередач, рекламные щиты, транспортные средства и солнечные панели. Возникающие при этом оползни в горной местности могут временно нарушить дорожное сообщение.