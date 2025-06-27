Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Армения задыхается. Не воздухом - а собственным страхом. Тяжёлыми парами исторической лжи, горькими испарениями раздутых мифов о "вечном Арцахе", о святой и непобедимой нации. Она давится стонами священников, которых волокут по асфальту, давится руками тех, кто ещё вчера благословлял ненависть, а сегодня сам оказался закован в холодный металл.

Страна, называвшая себя "оплотом демократии", теперь грызёт свою плоть с тем же яростным безумием, с каким вчера требовала крови чужой. Тарахтят чёрные фургоны по переулкам Еревана, как стервятники, что слетаются на труп - на обглоданный, выжженный труп национального самообмана.

Лязг ломаемых дверей - это не просто звук репрессий. Это надлом армянской души, привыкшей прятаться за словесным хламом о "свободе", "достоинстве" и "праве на протест". Вчерашние герои и жрецы фантомных побед - сегодня бьются в панике среди серой пыли карцеров, где уже не помогает ни ряса, ни знамя, ни призраки утраченных битв.

Никол Пашинян. Тот, кто когда-то дурманил толпы бархатными заклинаниями, ныне превратился в самого примитивного охотника - охотника на свой народ. На свой клан. На самого себя. Потому что когда власть зиждется лишь на страхе и дубинке, других способов править больше нет.

Сегодня выволакивают из храмов служителей, которые ещё недавно взывали к мёртвым идолам сепаратизма, неонацизма и расизма, а теперь ползут на коленях - не перед Богом, но перед прокурором. Архиепископы, настоятели, проповедники войны - сегодня они сдирают с себя последние рясы, потому что стыдливый обман больше не скрывает их грехов.

Армения рвёт свою рубаху на живом теле, потому что даже церемонии лжи больше не спасают от смрада внутреннего распада. Там, где звучали слова о "великой миссии", теперь слышен лишь металлический звон судейских повесток и всхлипывание тех, кто наконец осознал: государство, построенное на культе войны, обречено в конце концов воевать само с собой.

Снимаются последние маски. Разрываются покровы. Вылезают наружу настоящие лица - те, кто годами держал народ на цепи ненависти, пообещав ему "вечную войну" и "вечный Арцах". Их эпоха сгнила так же позорно, как родилась: на лжи, на страхе, на барабанном бою самообмана.

И пусть армянский народ теперь не смежает глаз, глядя в своё собственное зеркало.

Потому что отражение - страшнее любого врага. Страна, что вчера молилась на войну, сегодня сама оказалась в петле страха - страха быть растоптанной своими же законами. Страха слышать скрежет замков там, где пели псалмы. Страха узнать цену тем мифам, что ещё вчера казались святыми.

... Самвелл Карапетян - миллиардер с состоянием в 3,1 миллиарда долларов по оценке Forbes. Его называли "кошельком Карабаха" за щедрые вливания в "гуманитарные" программы, которые по сути поддерживали сепаратизм, а также за связи с Ечмиадзином. 18 июня 2025 года он был арестован по статье 422 УК Армении - публичные призывы к насильственному свержению власти.

Вазген Галстанян, он же "Баграт Србазан" - архиепископ и лидер движения "Священная борьба". В 2024 году он повёл за собой толпы, выступавшие против возвращения Азербайджану оккупированных территорий. Но уже 25 июня был задержан, по версии следствия, за создание боевой группы из тысячи человек и подготовку атак на госучреждения. При обысках изъяли 14 ноутбуков, 27 телефонов и несколько гранат.

Микаэл Аджапахян, глава Ширакской епархии, оказался в поле зрения силовиков 27 июня, когда в его резиденции нашли 38 тысяч долларов наличными и списки потенциальных участников массовых беспорядков.

Также под следствием - два бывших депутата, чьи фамилии пока не разглашаются. По информации армянских СМИ, они собрали около 650 тысяч долларов от армянской диаспоры в Лос-Анджелесе, чтобы запустить волну новых протестов.

Все эти люди еще совсем недавно выступали единым фронтом, защищая миф о "священном Арцахе". Сегодня же их риторика сменилась молчанием - за решёткой они предпочитают не вспоминать о "борьбе", ради которой собирали миллионы и подстрекали общество к новому витку крови.

Особо символично, что репрессии коснулись самой Армянской Апостольской Церкви. Эчмиадзин, веками считавшийся "оплотом нации", сегодня превратился в мишень. Священников хватают, прихожан запугивают, имущество церкви арестовывается, верующих разгоняют. Силовики буквально врываются в монастыри и резиденции, где ещё вчера пеклись о национальной идентичности.

События последних дней, когда армянские спецслужбы задержали архиепископа Ширакской епархии Микаэла Аджапахяна за публичные призывы к насильственному свержению конституционного строя, - это не просто рядовой скандал. Это гниение всей этой системы, которая годами жила вне закона, скрываясь за кадилами и фальшивыми молитвами.

Более двадцати человек были задержаны около здания Следственного комитета Армении, где Аджапахяна вели под конвоем сотрудники Службы национальной безопасности. Пресс-служба МВД подтвердила факт задержания группы лиц в рамках уголовного дела, однако количество задержанных не сообщила.

Архиепископ Аджапахян - фигура скандальная даже по меркам армянского духовенства. Его обвиняют в том, что он прямо и открыто призывал разрушить конституционный порядок в стране. Попытки силовиков задержать "владыку" начались еще утром, когда спецназ Службы национальной безопасности прибыл в Эчмиадзин, но местное духовенство вместе с прихожанами заблокировало проход.

Чтобы окончательно не выставить себя трусом, Аджапахян, как сообщают армянские СМИ, решил "добровольно" явиться в Следственный комитет, хотя перед этим толпа едва не растерзала его машину. В итоге он двинулся пешком - 20 километров от Эчмиадзина до Еревана - сопровождаемый толпой истеричных прихожан, уверенных, что арест архиепископа - это посягательство на "святые традиции".

"Все духовенство Армении готово к аресту", - без тени иронии написал иеромонах Асогик Карапетян в соцсетях.

Карапетяну и прочим следовало бы помнить, что "готовность к аресту" - не заслуга, а лишь признак того, что церковь влезла в грязную политическую драку и теперь пожинает плоды собственной вседозволенности.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал предельно циничный, но честный комментарий в Facebook: "Стало очевидно, кто провоцирует столкновения в Первопрестольном. Видя, что сотрудники правоохранительных органов не поддаются на провокации, они прибегли к кулачным боям между собой. Столкновений не будет!"

И добавил издевательский лозунг: "Патриаршая резиденция - святейшему".

Эти слова Пашиняна лучше всего подчеркивают двойные стандарты армянской церковной верхушки: провоцировать беспорядки, а затем прикрываться иконами и стенами Эчмиадзина.

Особую пикантность этой истории добавляет тот факт, что сам католикос всех армян Гарегин II пытался саботировать задержание Аджапахяна, укрыв его в своей резиденции. Однако даже туда смогли проникнуть сотрудники СНБ - через окно. Ворота пришлось штурмовать силовикам, после чего завязалась настоящая потасовка между "смиренными" священниками и полицейскими.

Адвокат Мигран Погосян заявил журналистам, что власти заблокировали въезд верующих в Эчмиадзин, чтобы сорвать массовую поддержку архиепископу. Параллельно полиция досматривала все автомобили, пытаясь отловить особо ретивых сторонников "святого мятежа".

Ситуация в Эчмиадзине оставалась напряженной весь день: с одной стороны - толпы прихожан, вообразивших себя защитниками национальной чести, с другой - спецназ, которому был дан приказ не церемониться.

Армянский премьер не преминул уколоть архиепископа и в более грубой форме. В своей публикации он написал: "Очевидно, почему он (Аджапахян) скрывается от правоохранительных органов. Если суд наложит арест на месяц или два, как "владыка" будет жить без женщины?"

Напомним, что ранее Аджапахян в ответ на обвинения в нарушении целибата публично заявлял: "Пусть хоть один из этих болтунов попробует прожить месяц без жены".

В армянских телеграм-каналах, а также в заявлениях движений вроде "Священная борьба" прямо звучат угрозы властям и призывы к свержению правительства. Недавно опубликованная аудиозапись, якобы с голосом самого премьер-министра, в которой тот якобы дает указания по уголовным делам, уже признана фальшивкой - Следственный комитет возбудил дело по статье о фейках, созданных с помощью нейросетей.

Но это ничуть не остановило фанатиков в рясах. Их риторика становится все более агрессивной: разговоры про "святость Эчмиадзина", призывы защищать его "кулаками" и постоянные намеки на русскую помощь. Вице-спикер парламента Рубен Рубинян прямо сказал архиепископу: "А теперь, Ваше святейшество, "иностранные центры силы" тебя тоже не спасут".

Служба национальной безопасности уже дала понять: арест архиепископа - это только начало. В домах лидеров "Священной борьбы" проходят обыски, по их делу суд вынес постановление о заключении под стражу. Следственный комитет сообщает о готовящихся терактах с целью захвата власти, что прямо указывает на признаки заговора, в котором армянское духовенство оказалось по уши.

Даже в стенах Эчмиадзина сегодня слышны крики, звон дубинок и лай собак - и это самая честная иллюстрация всего того, во что армянская церковь превратилась на самом деле.

Все эти массовые аресты проходят с демонстративным попранием базовых прав. Ни доступа к адвокатам в первые часы задержания, ни нормальной судебной защиты, ни открытых слушаний. По армянским правозащитным группам с июня 2025 года зафиксировано уже не менее 19 случаев пыток при допросах (данные организации "Право на защиту" в Ереване).

При этом - что возмутительно - ни один крупный западный институт не сделал громких заявлений. Где резолюции Совета Европы? Где жёсткие требования ОБСЕ? Где привычные ультиматумы Human Rights Watch?

Когда в любой другой стране - будь то Азербайджан или, скажем, Турция - происходит малейший инцидент, эти организации выстраиваются в очередь, требуя отчётов, угрожая санкциями. Но когда в Армении творится беспредел с массовыми арестами, насилием против церковных структур, подавлением элементарных свобод - Запад молчит.

Этот позорный пример двойных стандартов настолько очевиден, что требует ясного ответа. И Азербайджан, и весь регион этот ответ уже дают: больше никто не обязан уважать приказы Запада, пока Запад так беззастенчиво делит мир на "своих" и "чужих".

Священники, которые благословляли солдат оккупационной армии, теперь допрашиваются. Олигархи, которые снабжали сепаратистов миллионами, теперь униженно оправдываются в СИЗО. Депутаты, которые кормили мифами о "реванше", теперь теряют иммунитет и ждут приговора.

Это даже не политический кризис - это крах фантомного мира. Любая страна, которая строит мифологию на чужой земле, обречена в итоге сожрать сама себя. Любые западные "правозащитники", которые молчат, когда на их глазах бьют священников и сажают политических оппонентов, теряют право чему-либо учить других.

Эта тишина Запада - как чёрная дыра, которая засасывает остатки армянской надежды. Сегодня в Армении рушатся иллюзии, завтра рухнет сама система.

Армения сегодня - это страна, пожирающая собственные иллюзии, как голодный зверь, который не может насытиться собственным мясом.

Она десятилетиями кормила себя легендой, будто чужое можно назвать своим, будто Карабах когда-либо принадлежал ей по праву, будто молитва способна отменить карту, написанную кровью и справедливостью.

Теперь эта ложь сама подводит её к виселице.

Сегодня Армения переживает последнюю фазу морального банкротства. Ибо когда рушатся мифы, рушатся и кумиры. Когда рушатся кумиры, рушится сама нация. И в этом крушении, в этом леденящем треске падающих пьедесталов есть только один непоколебимый закон: Карабах - это Азербайджан, и никакая кадильная завеса больше не скроет этой истины.

А Запад? Запад теперь выглядит так же жалко, как и те священники, которых он привык защищать, когда это выгодно.

Ни ОБСЕ, ни Европарламент, ни "великие" правозащитники не произнесли слова, не осудили этот шабаш - аресты, пытки, запугивания, разгон верующих, унижение духовных лидеров.

Там, где хоть капля подлинного гуманизма велела бы кричать - Запад молчит, потому что слишком привык различать жертв "правильных" и "неправильных".

Именно поэтому Азербайджан вправе отвечать им с ледяным спокойствием: не вы судьи, не вы мерило справедливости, не вы будете рассказывать о свободе.

И пускай эта страшная, обнажённая, как лезвие, истина войдёт в учебники, и не будет прощения тому, кто веками пытался назвать чьё-то сердце своим.

Так завершается миф, так трескается глиняный идол, так обнажается правда, которая не нуждается ни в слове, ни в благословении, ни в жалости.

И это - конец.