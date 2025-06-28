https://news.day.az/politics/1764060.html Украина и Азербайджан проведут консульские консультации Планируется проведение консульских консультаций между министерствами иностранных дел Украины и Азербайджана. Как сообщает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети написал находящийся с визитом в Азербайджане директор Департамента консульской службы МИД Украины Владислав Каневский.
Украина и Азербайджан проведут консульские консультации
Планируется проведение консульских консультаций между министерствами иностранных дел Украины и Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети написал находящийся с визитом в Азербайджане директор Департамента консульской службы МИД Украины Владислав Каневский.
Он выразил надежду, что соглашения, которые будут достигнуты в ходе этих консультаций, будут способствовать повышению уровня консульской защиты наших соотечественников, проживающих за рубежом, и станут очередным шагом в направлении дальнейшего укрепления стратегического партнерства между его страной и Азербайджаном.
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