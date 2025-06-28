Украина и Азербайджан проведут консульские консультации

Планируется проведение консульских консультаций между министерствами иностранных дел Украины и Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети написал находящийся с визитом в Азербайджане директор Департамента консульской службы МИД Украины Владислав Каневский.

Он выразил надежду, что соглашения, которые будут достигнуты в ходе этих консультаций, будут способствовать повышению уровня консульской защиты наших соотечественников, проживающих за рубежом, и станут очередным шагом в направлении дальнейшего укрепления стратегического партнерства между его страной и Азербайджаном.