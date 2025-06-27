Аджапахян сам явился в Следком Армении

Глава Ширакской епархии Армении Микаэл Аджапахян, которого пыталась задержать СНБ, сам прибыл в Следственный комитет.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по прибытию к Следственному комитету его сразу же окружил спецназ.

Ранее мы сообщали, что СНБ Армении призвал архиепископа Аджапахяна не прятаться.

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