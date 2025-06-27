Пашинян понял почему скрывается Аджапахян

Стало очевидно, кто провоцирует столкновения в Первопрестольной. Увидев, что правоохранители не поддаются на провокации, они начали драться между собой.

Как передает Day.Az, об этом написал в соцсети премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Никаких столкновений не будет. Верующая паства Армянской Апостольской Святой Церкви по-христиански освободит свою святыню святынь - Первопрестольную, и передаст Святыню святому!

Очевидно, почему он скрывается от правоохранительных органов. Как будет он справляться без жены, если суд арестует его на месяц или два?

И еще одну библейскую заповедь нарушил "Србазан": повиновения властям, то есть решениям, принятым в соответствии с законом", - отметил он.

Ранее мы сообщали, что СНБ Армении призвал архиепископа Аджапахяна не прятаться.