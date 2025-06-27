Пашинян понял почему скрывается Аджапахян
Стало очевидно, кто провоцирует столкновения в Первопрестольной. Увидев, что правоохранители не поддаются на провокации, они начали драться между собой.
Как передает Day.Az, об этом написал в соцсети премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Никаких столкновений не будет. Верующая паства Армянской Апостольской Святой Церкви по-христиански освободит свою святыню святынь - Первопрестольную, и передаст Святыню святому!
Очевидно, почему он скрывается от правоохранительных органов. Как будет он справляться без жены, если суд арестует его на месяц или два?
И еще одну библейскую заповедь нарушил "Србазан": повиновения властям, то есть решениям, принятым в соответствии с законом", - отметил он.
Ранее мы сообщали, что СНБ Армении призвал архиепископа Аджапахяна не прятаться.
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