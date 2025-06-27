СНБ Армении призвал архиепископа Аджапахяна не прятаться

В ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследуемому Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Республики Армения, было принято решение о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископа Микаела Аджапахяна (Геворга Арташесовича Аджапахяна) по части 2 статьи 422 УК РА за публичные призывы с использованием средств массовой информации и информационно-коммуникационных технологий к захвату власти и насильственному свержению конституционного строя.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении СНБ Армении.

"В связи с этим 27 июня 2025 года было вынесено постановление об аресте обвиняемого Геворга Аджапахян, находящегося на свободе, для доставления в суд с целью избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Реализация постановления возложена на Службу национальной безопасности Республики Армения.

Служба национальной безопасности Республики Армения призывает всех граждан воздерживаться от эскалации ситуации и не препятствовать исполнению законных решений правоохранительных органов.

Призываем архиепископа Михаила Аджапахяна (Геворга Арташесовича Аджапахяна) не скрываться от правоохранительных органов и явиться к ожидающей его оперативной группе Службы национальной безопасности", - говорится в заявлении.

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