Еще один легионер покинул "Кяпаз"

Азербайджанская футбольная команда "Кяпаз" рассталась с еще одним легионером.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, представитель Гянджи не предложил португальскому защитнику Диого Вердаске новый контракт.

Отметим, что футболист присоединился к команде в сентябре прошлого года. До этого "Кяпаз" покинули Трент Бухагиар и Рати Ардазишвили.