https://news.day.az/sport/1763860.html Еще один легионер покинул "Кяпаз" Азербайджанская футбольная команда "Кяпаз" рассталась с еще одним легионером. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, представитель Гянджи не предложил португальскому защитнику Диого Вердаске новый контракт. Отметим, что футболист присоединился к команде в сентябре прошлого года.
Еще один легионер покинул "Кяпаз"
Азербайджанская футбольная команда "Кяпаз" рассталась с еще одним легионером.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, представитель Гянджи не предложил португальскому защитнику Диого Вердаске новый контракт.
Отметим, что футболист присоединился к команде в сентябре прошлого года. До этого "Кяпаз" покинули Трент Бухагиар и Рати Ардазишвили.
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