Невнимательность привела к трагедии на предприятии в Китае

Невнимательность сотрудника привела к трагедии на одном из предприятий в Китае.

Как передает Day.Az, молодой человек загляделся в свой смартфон и не заметил, что грузовой лифт не находится на его этаже. Парень упал в шахту вместе с тележкой. 

Кадры с камер наблюдения опубликованы в Телеграм.