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Невнимательность привела к трагедии на предприятии в Китае - ВИДЕО

Невнимательность сотрудника привела к трагедии на одном из предприятий в Китае. Как передает Day.Az, молодой человек загляделся в свой смартфон и не заметил, что грузовой лифт не находится на его этаже. Парень упал в шахту вместе с тележкой. Кадры с камер наблюдения опубликованы в Телеграм.