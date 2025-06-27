https://news.day.az/world/1763765.html Невнимательность привела к трагедии на предприятии в Китае - ВИДЕО Невнимательность сотрудника привела к трагедии на одном из предприятий в Китае. Как передает Day.Az, молодой человек загляделся в свой смартфон и не заметил, что грузовой лифт не находится на его этаже. Парень упал в шахту вместе с тележкой. Кадры с камер наблюдения опубликованы в Телеграм.
Невнимательность привела к трагедии на предприятии в Китае - ВИДЕО
Невнимательность сотрудника привела к трагедии на одном из предприятий в Китае.
Как передает Day.Az, молодой человек загляделся в свой смартфон и не заметил, что грузовой лифт не находится на его этаже. Парень упал в шахту вместе с тележкой.
Кадры с камер наблюдения опубликованы в Телеграм.
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