В Иране утвердили проект о прекращении сотрудничества с МАГАТЭ

Совет стражей конституции Ирана одобрил законопроект парламента о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как передает Day.Az, об этом заявил представитель Совета стражей конституции Ирана Хади Тахан Назиф.

По его словам, члены Совета стражей конституции рассмотрели проект парламента Ирана о прекращении сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии, и было решено, что этот проект не противоречит конституции.

Тахан Назиф отметил, что решение принято в ответ на нарушение суверенитета страны, включая атаки на мирные ядерные объекты Ирана со стороны Израиля и США, а также угрозы национальным интересам. Поэтому иранское правительство не может сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии.

Иран может сотрудничать с агентством только в том случае, если будут гарантированы суверенитет Ирана, территориальная целостность и безопасность его ядерных объектов, а также будут признаны его права, изложенные в статье 4 Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), в частности, право на обогащение урана. Эти случаи будут определяться Высшим советом национальной безопасности Ирана.

Парламент Ирана принял данный проект 25 июня.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА. Одновременно израильские ВВС начали бомбить Тегеран.

Позднее, в ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что ВВС США провели успешную атаку на "три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан". Он заявил, что Тегерану следует согласиться на прекращение конфликта.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

Вечером 23 июня Иран выпустил шесть ракет по базам США, расположенным на территории Катара.

24 июня США объявили о перемирии между Ираном и Израилем. По утверждению израильской стороны, режим прекращения огня был нарушен. В ответ Израиль планировал нанести мощные удары по Исламской Республике, но Дональд Трамп призвал отказаться от этих планов. В итоге ЦАХАЛ сократил число целей до одной и атаковал радиолокационную систему вблизи Тегерана. Перемирие остается в силе, подчеркнул президент США.