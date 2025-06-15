ВВС Израиля наносят удары по военным целям в Тегеране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что израильские ВВС начали наносить удары по военным объектам в Тегеране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ВВС Израиля в настоящее время наносят удары по военным целям в Тегеране", - говорится в заявлении.

Военные добавили, что параллельно израильская армия ведет работу по перехвату ракет, запущенных из Ирана по израильской территории.

В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары. Затем ближе к ночи Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА.

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