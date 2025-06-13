https://news.day.az/world/1760039.html Иран пообещал жесткий ответ Израилю Представитель Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарджи заявил, что ответные меры будут решительными, и противника ждет огромная расплата. Как сообщает Day.Az со ссылкой на IRNA, представитель иранской армии заявил, что Израиль "осуществил атаки при поддержке США".
Иран пообещал жесткий ответ Израилю
Представитель Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарджи заявил, что ответные меры будут решительными, и противника ждет огромная расплата.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на IRNA, представитель иранской армии заявил, что Израиль "осуществил атаки при поддержке США".
Он отметил, что Вооруженные силы находятся в полной боевой готовности и ответ будет жестким.
А. Шекарджи также подтвердил гибель нескольких офицеров командного состава при авиаударах Израиля.
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