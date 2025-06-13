Иран пообещал жесткий ответ Израилю

Представитель Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарджи заявил, что ответные меры будут решительными, и противника ждет огромная расплата.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на IRNA, представитель иранской армии заявил, что Израиль "осуществил атаки при поддержке США".

Он отметил, что Вооруженные силы находятся в полной боевой готовности и ответ будет жестким.

А. Шекарджи также подтвердил гибель нескольких офицеров командного состава при авиаударах Израиля.