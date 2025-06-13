Азербайджан выразил обеспокоенность в связи израильско-иранским конфликтом

Азербайджан выражает глубокую обеспокоенность военными операциями, проведенными Государством Израиль на территории Исламской Республики Иран.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с израильско-иранским конфликтом.

"Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с военной операцией, проведенной Государством Израиль на территории Исламской Республики Иран.

Решительно осуждая эскалацию ситуации, призываем стороны урегулировать имеющиеся разногласия исключительно мирным путем - в соответствии с нормами и принципами международного права, через диалог и дипломатические каналы.

Особо подчеркиваем важность обеспечения безопасности гражданского населения и объектов.

Считаем необходимым продолжение дипломатических контактов и усилий в рамках соответствующих международных механизмов с целью недопущения дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении.

Ранее мы сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары.