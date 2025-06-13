Военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану

Несколько иранских ученых и военных командиров погибли в результате израильского авиаудара по Ирану.

Как передает Day.Az, об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи в своем обращении к народу.

Ранее иранский лидер заявил, что на эту атаку будет дан жесткий ответ.

Отметим, что "Голос Израиля" опубликовал предварительный список ликвидированных высокопоставленных иранских высших чиновников.

Среди них:

- Начальник Генштаба Мохаммад Багери.  
- Командующий КСИР Хоссейн Салами.  
- Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.  
- Глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси.