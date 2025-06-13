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Военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану - ВИДЕО

Несколько иранских ученых и военных командиров погибли в результате израильского авиаудара по Ирану. Как передает Day.Az, об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи в своем обращении к народу. Ранее иранский лидер заявил, что на эту атаку будет дан жесткий ответ.