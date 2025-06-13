https://news.day.az/world/1760050.html Военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану - ВИДЕО Несколько иранских ученых и военных командиров погибли в результате израильского авиаудара по Ирану. Как передает Day.Az, об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи в своем обращении к народу. Ранее иранский лидер заявил, что на эту атаку будет дан жесткий ответ.
- Начальник Генштаба Мохаммад Багери.
Военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану - ВИДЕО
Несколько иранских ученых и военных командиров погибли в результате израильского авиаудара по Ирану.
Как передает Day.Az, об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи в своем обращении к народу.
Ранее иранский лидер заявил, что на эту атаку будет дан жесткий ответ.
Отметим, что "Голос Израиля" опубликовал предварительный список ликвидированных высокопоставленных иранских высших чиновников.
Среди них:
- Начальник Генштаба Мохаммад Багери.
- Командующий КСИР Хоссейн Салами.
- Командующий аэрокосмическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.
- Глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси.
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