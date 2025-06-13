https://news.day.az/world/1760041.html Хаменеи пригрозил Израилю Верховный лидер Ирана аятолла Сеид Али Хаменеи обратился к народу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, Хаменеи заявил, что Израиль атаковал рано утром Иран. Он отметил, что теперь Израиль ждет "суровое наказание". Он также подтвердил, что в результате ударов Израиля погибли "учёные и военнокомандующие".
Хаменеи пригрозил Израилю
Верховный лидер Ирана аятолла Сеид Али Хаменеи обратился к народу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, Хаменеи заявил, что Израиль атаковал рано утром Иран. Он отметил, что теперь Израиль ждет "суровое наказание".
Он также подтвердил, что в результате ударов Израиля погибли "учёные и военнокомандующие".
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