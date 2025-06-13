Хаменеи пригрозил Израилю

Верховный лидер Ирана аятолла Сеид Али Хаменеи обратился к народу.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, Хаменеи заявил, что Израиль атаковал рано утром Иран. Он отметил, что теперь Израиль ждет "суровое наказание".

Он также подтвердил, что в результате ударов Израиля погибли "учёные и военнокомандующие".