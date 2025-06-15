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Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА - ФОТО - ВИДЕО

Иранские вооруженные силы запустили новую волну баллистических ракет по территории Израиля. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Mehr. По его информации, запуск был произведен из Тегерана. В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана.