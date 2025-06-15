Иран начал комбинированную атаку на Израиль с использованием ракет и БПЛА - ФОТО - ВИДЕО
Иран начал массированную комбинированную атаку на Израиль с использованием баллистических ракет и беспилотников
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство IRNA.
Представляет кадры запуска ракет с иранской стороны и перехвата, а также падения ракет на израильской стороне:
В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.
Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории. К вечеру 14 июня Израиль снова начал атаки. Иранские ПВО пытались отбивать удары.
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