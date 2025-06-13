Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля

Иранские ракеты дважды поразили здание Министерства обороны Израиля.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщает иранское государственное агентство IRNA.

"Штаб-квартира израильского военного министерства была атакована два раза", - говорится в сообщении.

Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.

Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". В Тель-Авиве сообщили о раненых после обстрела Ирана.