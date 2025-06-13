В Тель-Авиве сообщили о раненых после обстрела Ирана

По меньшей мере пять человек получили осколочные ранения в агломерации Тель-Авива в результате обстрела со стороны Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила национальная служба скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида").

Согласно ее данным, один человек находится в состоянии средней тяжести, у четырех легкие травмы. Кроме того, еще четыре пациента обратились за медицинской помощью из-за панического состояния.