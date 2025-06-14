Очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль - ФОТО - ВИДЕО
Ранним утром очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль.
Как сообщает Day.Az, очевидцы сообщают в социальных сетях, что несмотря на высокий процент перехватов, многие ракеты долетели.
Кадры прилета ракет опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данные видео:
Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.
Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля.
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