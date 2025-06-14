https://news.day.az/world/1760420.html Израиль наносит удары по иранским городам Зенджан и Хамадан Израильские истребители наносят удары по иранским городам Зенджан и Хамадан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Nour News. Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану.
Израиль наносит удары по иранским городам Зенджан и Хамадан
Израильские истребители наносят удары по иранским городам Зенджан и Хамадан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Nour News.
Ранее мы также сообщали, что в ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.
Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля.
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