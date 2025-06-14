Израиль продолжает атаки по всей территории Ирана - ВИДЕО
Израиль продолжает атаки по всей территории Ирана.
Как сообщает Day.Az, системы ПВО Ирана пытаются перехватить израильские ракеты и дроны.
Активность наблюдается над Тегераном, Тебризом, Исфаханом, Ахвазом и Бендер-Аббасом.
В ночь с 12 на 13 июня израильские ВВС нанесли удары по территории Ирана. Стало известно, что военные и ученые погибли в результате ударов Израиля по Ирану. Позднее Иран пообещал жесткий ответ за удары. Кроме того, МИД Азербайджана выразил обеспокоенность в связи с израильско-иранским конфликтом.
Позднее к ночи 13 июня Иран начал ответную операцию против Израиля "Суровое наказание". Иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля. Уже 14 июня с утра очередная волна ракет Ирана накрыла Израиль. Израиль также продолжил наносить удары по иранской территории.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре