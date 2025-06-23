Иран ударил по базам США в Катаре

Иран выпустил шесть ракет по базам США, расположенным на территории Катара, передаёт Day.Az.

Иранское государственное телевидение сообщает, что страна начала военную операцию против американской базы Эль-Удейд, расположенной в Катаре.

Также сообщается, что Иран нанёс ракетные удары по американским объектам в Ираке.

База в Катаре является штаб-квартирой Центрального командования ВС США (Centcom), также там на ротационной основе размещаются британские военнослужащие. Однако, как показывают спутниковые снимки, за последние недели с базы было перебазировано множество самолётов.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) выступил с заявлением в связи с атакой на базы США в Катаре.

"В ответ на явную военную агрессию преступного режима Соединённых Штатов Америки против мирных ядерных объектов Исламской Республики Иран и грубое нарушение норм международного права, по решению Высшего совета национальной безопасности и под руководством Центрального командного штаба "Хатам аль-Анбия", Корпус стражей Исламской революции (КСИР) нанёс мощный и разрушительный ракетный удар по базе Эль-Удейд в Катаре",- говорится в заявлении.

Как отмечается, эта база является штаб-квартирой военно-воздушных сил и крупнейшим стратегическим активом США в Западной Азии.

"Исламская Республика Иран ни при каких обстоятельствах не оставит без ответа посягательство на свою территориальную целостность, суверенитет и национальную безопасность",- говорится в заявлении КСИР.

Напомним, что ранним утром 13 июня Израиль нанес авиаудары по Ирану, в результате которых погибло множество военнослужащих, включая начальника Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Хоссейна Салами, двух командующих штабом "Хатам аль-Анбия" - Голамали Рашида и Али Шадмани, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджизаде, а также девять ученых-ядерщиков и других лиц.

В ответ на эти удары Иран выпустил по Тель-Авиву и другим районам Израиля более 150 баллистических ракет и свыше 100 беспилотников, что привело к жертвам среди мирного населения и значительным разрушениям.

22 июня ВВС США атаковали ядерные объекты в Иране.

"Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный боезапас бомб был сброшен на основной объект Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой", - написал в соцсети Президент США Дональд Трамп.

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