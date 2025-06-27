https://news.day.az/world/1763743.html Мощное землетрясение в Тонга Землетрясение магнитудой 5.3 произошло к западу от побережья главного острова Королевства Тонга - Тонгатапу. Как передает Day.Az, об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро. По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 340 км от столицы островного государства Нукуалофы, где проживают более 24 тыс.
Мощное землетрясение в Тонга
Землетрясение магнитудой 5.3 произошло к западу от побережья главного острова Королевства Тонга - Тонгатапу.
Как передает Day.Az, об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.
По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 340 км от столицы островного государства Нукуалофы, где проживают более 24 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 600 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.
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