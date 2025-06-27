Мощное землетрясение в Тонга

Землетрясение магнитудой 5.3 произошло к западу от побережья главного острова Королевства Тонга - Тонгатапу.

Как передает Day.Az, об этом сообщило австралийское государственное геологическое бюро.

По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 340 км от столицы островного государства Нукуалофы, где проживают более 24 тыс. человек. Очаг залегал на глубине около 600 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась.