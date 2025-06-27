Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Джибути

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Джибути Исмаилу Омару Гелле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Республики Джибути - Днем независимости.

Мы придаем большое значение развитию основанных на добрых традициях дружественных отношений и сотрудничества между Азербайджаном и Джибути. Убежден, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления межгосударственных связей, построенных на взаимном уважении и доверии, использования в полной мере потенциала нашего сотрудничества в ряде представляющих взаимный интерес сфер.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Джибути - постоянного благополучия и процветания".