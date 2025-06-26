Баку и Тегеран "сверили часы": очень важный разговор

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня состоялся важный телефонный разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом. Эта беседа не только подчеркнула высокий уровень политического диалога между двумя соседними государствами, но и продемонстрировала зрелость и сбалансированность внешней политики Азербайджана, особенно на фоне опасной эскалации в ирано-израильском конфликте.

С самого начала нового витка напряженности между Израилем и Ираном официальный Баку занял принципиально честную позицию. Напомню, что глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов чётко и недвусмысленно выразил официальную позицию нашей страны в разговоре с иранским коллегой Сеидом Аббасом Арагчи 14 июня:

"Азербайджан не предоставлял и не предоставит своё воздушное пространство или территорию какой-либо стране для нанесения ударов по третьей стране, включая соседний и дружественный Иран", - заявил тогда Д. Байрамов.

Но это было еще не все.

"Азербайджан обеспокоен расширением географии напряженности на Ближнем Востоке, в том числе военными операциями против соседнего Ирана", - об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на 51-й сессии СМИД Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

Он подчеркнул, что Баку "призывает к восстановлению дипломатического процесса на основе норм и принципов международного права".

Как видим, Азербайджан снова доказал, что все его заявления подтверждаются конкретными делами. В целом, позиция официального Баку не оставляет места для двусмысленности и подкрепляется фактами - в последние годы Баку системно выстраивает отношения с Ираном, несмотря на сложный региональный фон. В условиях, когда регион оказался на грани полномасштабной катастрофы, подобная позиция требует не только дипломатической выдержки, но и стратегического видения.

В этой связи не удивительно, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе беседы со своим иранским коллегой еще раз подтвердил: мир и стабильность на Ближнем Востоке и Южном Кавказе являются приоритетами для Азербайджана. Глава нашего государства выразил обеспокоенность эскалацией, соболезнования в связи с человеческими потерями в Иране и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Тем самым Азербайджан продемонстрировал подлинную солидарность с соседом - при этом не вступая в антиизраильскую риторику и не поддаваясь давлению со стороны радикальных сил. Это политика зрелого государства, которое руководствуется не эмоциями, а долгосрочными интересами мира, стабильности и равновесия в регионе. В целом, между Ираном и Израилем у Азербайджана - особые отношения.

С одной стороны, Тегеран - южный сосед, с которым имеются общие границы, культурно-исторические связи и экономические интересы. С другой - Израиль - стратегический партнер в сфере обороны, высоких технологий, сельского хозяйства и энергетики. В условиях, когда два этих государства оказываются по разные стороны геополитического конфликта, Баку умело лавирует, не теряя доверия ни одной из сторон. Именно благодаря такой политике Азербайджан сумел избежать вовлечения в чужую войну и уберечь свою территорию и общество от потенциальных угроз.

Как видим, нынешний разговор между президентами Азербайджана и Ирана подтвердил: несмотря на все сложности в регионе, Баку и Тегеран готовы углублять двусторонние отношения. С удовлетворением обе стороны вспомнили о недавнем успешном визите Масуда Пезешкиана в Азербайджан, где были достигнуты конкретные договоренности в сфере энергетики, транспорта и регионального взаимодействия.

Гава нашего государства пригласил иранского коллегу на саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоится в начале июля в Азербайджане. Это приглашение не только проявление вежливости, но и стратегический шаг - укрепляющий платформу регионального многостороннего сотрудничества. Вне всякого сомнения, на фоне разрушительных конфликтов, экономической нестабильности и опасных альянсов Азербайджан демонстрирует, что может быть островком устойчивости и ответственным участником международных процессов.

Призывы к миру, соболезнования жертвам, поддержание дружбы с обеими сторонами конфликта - все это часть выверенной политики, которая служит интересам не только Баку, но и всего региона. Азербайджан - страна, которая за последние годы доказала, что может отстаивать свои интересы с позиции силы, но в то же время быть надежным посредником и честным партнером. Именно такая дипломатия позволяет обеспечивать независимость, безопасность и устойчивое развитие, не поддаваясь влиянию агрессоров или внешнего давления.

Сегодня, когда международное право подвергается испытаниям, а региональные конфликты вспыхивают один за другим, поведение Азербайджана служит примером ответственной и дальновидной политики. Разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Ирана Масудом Пезешкианом - не просто обмен дипломатическими формулами. Это подтверждение того, что мир возможен, если у государств есть воля к диалогу, уважение к соседям и стратегическое понимание собственной роли в мире.