Назван объем грузоперевозок ж/д транспортом в Азербайджане

В январе-мае текущего года в Азербайджане железнодорожным транспортом было перевезено 2,923 миллиона тонн грузов на сумму 1,223 миллиарда долларов США.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, это на 31,389 миллиона долларов США, или на 2,5% меньше в стоимостном выражении и на 51 312 тонн, или на 1,8% больше по объему по сравнению с показателем за тот же период 2024 года.

Так, за отчетный период этим видом транспорта из Азербайджана было экспортировано 1,057 млн тонн грузов на сумму 324,614 млн долларов США, что в годовом выражении означает снижение стоимости на 29,858 млн долларов США, или на 8,4%, а в объеме - на 33,792 тыс. тонн, или на 3,1%.

При этом за отчетный период по железной дороге в Азербайджан было импортировано 1,866 млн тонн грузов на сумму 898,325 млн долларов США. Это на 1,531 млн долларов США, или 0,2% меньше в стоимостном выражении, а по объему больше на 85,104 тыс. тонн, или 4,8% по сравнению с показателем за первые 5 месяцев 2024 года.