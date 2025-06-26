Shell покупает BP?

Нидерландская нефтегазовая корпорация Shell опровергла информацию о переговорах с британским конкурентом

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, BP о приобретении ее части. Об этом говорится в заявлении пресс-службы, которое приводит агентство Bloomberg.

"Это дальнейшая рыночная спекуляция. Никаких переговоров не ведется", - сообщается в заявлении.

Ранее газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой со ссылкой на источники сообщается о переговорах Shell и BP о возможном приобретении компании.

По информации Bloomberg, возможное объединение этих корпораций могло стать одним из крупнейших поглощений в истории нефтегазовой промышленности.

В 2020 году BP взяла обязательство сократить добычу нефти и газа на 40% в ближайшее десятилетие. В 2023 году целевой показатель был понижен до 25%. Компания пересмотрела свою политику в связи с сокращением чистой прибыли с $13,8 млрд в 2023 году до $8,9 млрд в 2024 году.