Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Польши

27 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Республики Польша в нашей стране Павла Радомского.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, посол вручил главе государства свои верительные грамоты.

Президент Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства подчеркнул наличие большого потенциала для расширения сотрудничества между Азербайджаном и Польшей по многим направлениям, выразил удовлетворение развитием двусторонних связей в политической и экономической сферах.

Отметив, что Польша является членом Европейского Союза, Президент Ильхам Алиев коснулся значимости взаимодействия наших стран и в направлении сотрудничества Азербайджан - Европейский Союз. Глава государства сказал, что состоявшиеся в последнее время контакты высокого уровня между Азербайджаном и Европейским Союзом создали условия для открытия новой страницы в двусторонних отношениях.

Посол передал главе государства приветствия Президента Республики Польша Анджея Дуды.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия, попросил передать и его приветствия Анджею Дуде.

Отметив, что стал свидетелем развития Баку, Павел Радомский сказал, что посетил наши освобожденные от оккупации земли. Посол подчеркнул, что проводимые там широкомасштабные созидательные работы, а также природа этих территорий произвели на него глубокое впечатление.

В ходе беседы было отмечено значение деятельности Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и рабочих групп по межпарламентским связям в расширении двусторонних отношений.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, транспортной и других сферах.