Армия Азербайджана входит в число сильнейших в регионе

Турецкий новостной телеканал TRT Haber подготовил репортаж, приуроченный ко Дню Вооруженных сил Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в репортаже подчеркивается решимость жителей Азербайджана защищать суверенитет и целостность своей страны, акцентируется внимание на доблестной победе в 44-дневной Отечественной войне над страной-оккупантом Арменией.

"Вооруженные силы Азербайджана сегодня по праву входят в число сильнейших в регионе", - отмечается в репортаже.

Подчеркивается, что Турция всегда была и будет рядом с братским Азербайджаном.

Телеканал проинформировал многомиллионную аудиторию об истории формирования Азербайджанской армии, напомнил, что первое межгосударственное соглашение, подписанное молодой Азербайджанской Демократической Республикой в 1918 году, было заключено с Османским государством в Батуме и включало пункт о взаимной военной помощи.

"Турция стала первым государством, признавшим Азербайджан. С момента восстановления независимости между Анкарой и Баку подписано около 100 соглашений и протоколов, что стало импульсом и для активного сотрудничества в оборонной сфере и ВПК. Ежегодно проводятся многочисленные совместные военные учения, а молодые курсанты Азербайджана проходят обучение в военных школах Турции", - говорится далее в репортаже.

Телеканал отмечает, что Азербайджанская армия всего за 44 дня освободила исторические земли от армянской оккупации, а в борьбе с оккупантами активно использовалось вооружение турецкого производства, в том числе БПЛА.

Приводятся слова Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Азербайджан не одинок. "Политическая поддержка Турции стала мощным моральным стимулом для народа и армии Азербайджана", - отмечает телеканал.