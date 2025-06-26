Эрдоган заявил о намерении вернуться в программу F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна ведет переговоры с партнерами по вопросу возможного возвращения Анкары в программу истребителя пятого поколения F-35.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он сказал журналистам своего пула по возвращении из Гааги, где состоялся саммит Североатлантического альянса.

"Мы не отказывались от F-35. Мы обсуждаем наши намерения относительно возвращения в проект с нашими собеседниками. Программа F-35 - это политический процесс в той же степени, что и технический. Турция была несправедливо исключена из программы. Мы всегда критиковали этот шаг, несовместимый с союзническим духом", - приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.

Эрдоган также отметил, что "обсуждал этот вопрос на встречах с президентом США Дональдом Трампом". "Переговоры на техническом уровне начались. Надеюсь, мы добьемся прогресса", - сказал он.