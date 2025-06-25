Массовое отравление донером в Товузе

Число отравившихся донером в Товузе достигло 20 человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.

----------

19:30

Число отравившихся донером в Товузе достигло 17 человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АПА.

---------

19:21

Сегодня с 16:55 в отделение скорой помощи Товузской центральной районной больницы с подозрением на отравление были госпитализированы 14 человек (7 лиц мужского пола и 7 лиц женского пола).

Об этом сообщили АПА в TƏBİB.

Сообщается, что пострадавшим были оказаны необходимые медицинские услуги, и их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время их лечение продолжается в отделении скорой помощи медучреждения.

----------

19:10

Обнародованы имена отравившихся донером в Товузе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это Али Алиев (2022 г.р.), Айсу Джафарова (2007 г.р.), Хатира Мусаева (1979 г.р.), Руслан Амирасланов (2008 г.р.), Реван Эйвазов (2017 г.р.), Рамал Эйвазов (2013 г.р.), Дашдемир Эйвазов (1983 г.р.), Пюнхана Алекберли (2019 г.р.), Эмиль Керимли (2016 г.р.), Элиф Керимли (2018 г.р.), Шахана Алиева (1997 г.р.), Айгюн Гусейнова (2006 г.р.) и еще один человек.

В настоящее время им оказывается помощь в больнице.

---------

18:40

В Товузе произошло массовое отравление донером.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, 12 человек были госпитализированы.

Сообщается, что среди отравившихся есть и дети.