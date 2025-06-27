Полиция проехалась по затопленному Парижу под саундтрек из «Титаника»

Париж ушёл под воду, а полиция решила нагнать драмы проехаться по затопленному городу под музыку из "Титаника".

Как передает Day.Az, после сильнейшего шторма часть французской столицы превратилась в канал: улицы и станции метро затоплены, деревья повалены.

Но полицейские не растерялись, включили культовый саундтрек и прокатились с лиричным настроением.

Ранее мы сообщали, что на Париж обрушился разрушительный шторм.