https://news.day.az/world/1763849.html Полиция проехалась по затопленному Парижу под саундтрек из «Титаника» - ВИДЕО Париж ушёл под воду, а полиция решила нагнать драмы проехаться по затопленному городу под музыку из "Титаника". Как передает Day.Az, после сильнейшего шторма часть французской столицы превратилась в канал: улицы и станции метро затоплены, деревья повалены.
Полиция проехалась по затопленному Парижу под саундтрек из «Титаника» - ВИДЕО
Париж ушёл под воду, а полиция решила нагнать драмы проехаться по затопленному городу под музыку из "Титаника".
Как передает Day.Az, после сильнейшего шторма часть французской столицы превратилась в канал: улицы и станции метро затоплены, деревья повалены.
Но полицейские не растерялись, включили культовый саундтрек и прокатились с лиричным настроением.
Ранее мы сообщали, что на Париж обрушился разрушительный шторм.
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