Эстония готова разместить на своей территории самолёты НАТО с ядерным вооружением

Эстония готова принимать на своей территории военные самолеты союзных по НАТО стран, способные нести ядерные боеголовки.

Как передает Day.Az, об этом заявил глава Минобороны прибалтийской республики Ханно Певкур в комментарии газете Postimees.

По словам министра, истребители F-35, которые могут нести тактические ядерные бомбы, уже бывали в Эстонии и в ближайшее время снова будут охранять воздушное пространство страны. "Если некоторые из [этих самолетов] независимо от страны происхождения имеют возможность нести ядерное оружие двойного назначения, это никак не влияет на нашу позицию по приему F-35. Конечно, мы готовы принимать союзников", - добавил он.

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