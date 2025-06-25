Трамп решил наказать одну из стран НАТО
США вынудят Испанию пойти на невыгодную для нее двустороннюю торговую сделку из-за отказа повысить военные расходы по линии НАТО до пяти процентов ВВП.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил американский президент Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам саммита Североатлантического альянса в Гааге.
"Мы ведем с Испанией переговоры по торговой сделке. Заставим ее заплатить вдвое больше. И я действительно говорю это серьезно", - предупредил политик.
Он призвал Мадрид присоединиться ко всем странам блока, которые платят по пять процентов ВВП. По словам главы Белого дома, Испания оказалась наиболее враждебно настроенной к идее повышения военных расходов.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре