Сталь станет частью стратегии нацбезопасности Великобритании

Британское правительство намерено включить производство стали в список стратегически важных ресурсов для национальной безопасности страны.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

По ее информации, кабинет министров готовит новые правила, по которым государственные органы при закупках для всех национальных проектов получат возможность выбирать сталь местных производителей, а не более дешевых иностранных поставщиков. Такой подход должен помочь британской отрасли, которая переживает кризис после введения президентом США Дональдом Трампом торговых пошлин.

Как пишет газета, представители британской сталелитейной промышленности предупредили, что стоимость стали упала на 10% из-за иностранной продукции, которая наводнила Соединенное Королевство из-за закрытого американского рынка. По их предположениям, ситуация станет критической через месяц, когда ЕС ограничит импорт стали, чтобы защитить собственное производство.

Источники в правительстве указали The Times, что новые правила будут распространяться на другие отрасли промышленности, в том числе энергетику и кибертехнологии.